Traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralı

DHA

Traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralı


Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da, sollama sırasında traktör römorkuna çarpan otomobildeki sürücü Ramazan Demir (46) hayatını kaybetti, oğlu İsmail Demir (8) ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Çarşamba ilçesi Namazlı Mahallesi´nde meydana geldi. Ramazan Demir idaresindeki 55 GY 027 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yaptığı sırada önünde seyreden Tolga G.'nin kullandığı 55 AFE 067 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki sürücü Ramazan Demir hayatını kaybetti, oğlu İsmail Demir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan İsmail Demir, ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2021-09-26 11:37:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır yaralandı Yaralının yakını sağlık ekibine sedyeyi hızlı sürmesi için tepki göstererek olay çıkartıp sedyeye müdahale ederken, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da saldırmak istedi
YEREL HABERLER Balıkçı kulübesine silahlı saldırıda ağır ...
'Fizik Minibüsü'yle 5 bin kilometre yol giderek binlerce kitap dağıttı
YEREL HABERLER 'Fizik Minibüsü'yle 5 bin kilometre yol giderek ...
Rektör Aydın’dan HAVELSAN ile iş birliği mesajı
YEREL HABERLER Rektör Aydın’dan HAVELSAN ile iş birliği mesajı
Şüpheli şahıs polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıs polisten kaçamadı
Kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2021'de Türkiye birincisi
YEREL HABERLER Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2021'de Türkiye ...
Samsun'da 4 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 kilo kubar esrar ele geçirildi
Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL 2. el otomobilde şaşırtan fiyatlar
YEREL HABERLER Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL 2. el ...
Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
Samsun’da zincirleme trafik kazası
YEREL HABERLER Samsun’da zincirleme trafik kazası
Yanan araçta ölü bulundu
YEREL HABERLER Yanan araçta ölü bulundu
Samsunspor ile Denizlispor 47. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Denizlispor 47. randevuya çıkıyor
Sanayiye 'çip' dopingi
YEREL HABERLER Sanayiye 'çip' dopingi
Barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere '1 ay ücretsiz' Samsun’da 14 bin 400 kapasiteli 18 devlet yurdu ile 4 bin 40 kapasiteli özel ve vakıf yurdu öğrenciler için hazır Müdür Kasapoğlu: "Samsun'da öğrencilerin barınma problemi olmayacak"
YEREL HABERLER Barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum ...
Bafra’da huzur operasyonu
YEREL HABERLER Bafra’da huzur operasyonu
Çarşamba'da yangın
YEREL HABERLER Çarşamba'da yangın
Başkan Mustafa Demir koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Demir koronaya yakalandı
9 ilin hayvan sağlığı Samsun'da masaya yatırıldı Hayvan sağlığı değerlendirme toplantısı Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER 9 ilin hayvan sağlığı Samsun'da masaya ...
Samsun PetFest heyecanı 2-3 Ekim’de yaşanacak
YEREL HABERLER Samsun PetFest heyecanı 2-3 Ekim’de yaşanacak
Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı
Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi
Sandıkçı: “Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek”
Samsun’da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele ...
Liseliler okulda aşı oldu
YEREL HABERLER Liseliler okulda aşı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.