Büyükşehir’den kadınlara meslek eğitimleri ve danışmanlık

– Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Kadın Eli Eğitim Projesi kapsamında sosyal medya üzerinden 2.5 aydır devam eden yayınlarla kadınlara pastacılık, moda tasarım, el sanatları ve takı tasarım gibi konularda çevrimiçi eğitim veriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Türkiye'de ilk kez kısa adı KEP olan Kadın Eli Eğitim projesi düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje ile sosyal medyada kadınların en çok araştırdığı konular belirlenip bunlarla ilgili online eğitim verildiğini söyleyerek, "Hedefimiz ev hanımlarının mesleki eğitim almalarını sağlayıp ardından çalışma hayatında yer almalarına vesile olmak” dedi.

Projenin ikinci ayağında ise, kadınlara KOSGEB, Teknopark ve İŞKUR gibi kurumların temsilcileri ile kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Türkiye'de ilk kez yapılan Kadın Eli Eğitim Projesi, “Girişimcilikte Kadın Eli” sloganıyla SBB TV YouTube kanalından yaklaşık 2.5 ay önce yayına başladı. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak amacıyla İlkadım Halk Eğitim Merkezi ile birlikte başlatılan pastacılık, moda tasarım, el sanatları ve takı tasarım eğitimlerinin verildiği program büyük ilgi gördü. Özellikle takı tasarımı eğitimi yayını en fazla beğeniyi topladı. Kısa sürede Samsun Büyükşehir YouTube kanalında yapılan yayınlar toplamda 10 bin 776 görüntülenmeye ulaştı. Eğitimlerin, pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri saat 11.30'da izleyiciyle buluştuğu belirtildi. Çalışma ile kadınların el emeğinin kazanca dönüştürülmesi hedefleniyor. 3 ay olarak belirlenen eğitimlerin sonunda projenin mail adresine bilgilerini gönderenlere katılım belgesi verilecek.



Danışmanlık hizmeti de verilecek

Projenin ikinci ayağında ise, kadınlara KOSGEB, Teknopark ve İŞKUR gibi kurumların temsilcileri ile kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Halk Eğitim Merkezi ile online olarak hayata geçen projenin bir ilk olduğu belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje ile sosyal medyada kadınların en çok araştırdığı konular belirlenip bunlarla ilgili online eğitim verildiğini söyleyerek, "Halk Eğitim Merkezi ilk kez online eğitim veriyor. Bu proje ile hedefimiz ev hanımlarının mesleki eğitim almalarını sağlayıp ardından çalışma hayatında yer almalarına vesile olmak. Ev hanımlarının evlerinde bu eğitimleri alıp meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Amacımız yapacakları bu işlerde başarılı olmalarını sağlamak. 2.5 aylık süre zarfında eğitimlere kadınlarımızın ilgisinin de oldukça güzel olduğunu gördük. Bu durum bizi de çok mutlu etti. Bu ve benzeri projelerle kadınlarımızı desteklemek, taleplerine cevap vermek için çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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