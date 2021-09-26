Çarşambaspor Kenan Yelek ile yolları ayırdı

Çarşambaspor Yönetim Kurulu tarafında yapılan açıklamada Teknik Direktör Kenan Yelek ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Çarşambaspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada 2 sezondur çalıştıkları Kenan Yelek ile yollarının ayrıldığı belirtildi. Yapılan açıklama ise şu şekilde; "Kulübümüz Çarşambaspor’da iki sezon dur çalıştığımız Kenan Yelek hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

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