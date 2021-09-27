Şampiyon takım irtifa yükseltti Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2021'de Türkiye Birincisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Samsun Atakum Gençlik Merkezinin desteklediği Tanyeli Roket Takımı, geçen sene elde ettiği "roket alçak irtifa" şampiyonluğunun ardından bu yıl da “roket orta irtifa” kategorisinde TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi oldu.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz'ın danışmanlığını yaptığı Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı, dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST'te orta irtifa roket kategorisinde 297 takım arasından Türkiye 1.si oldu.

25 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende Tanyeli Roket Takımı’na en yüksek ödül olan 60 bin Türk Lirası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından verildi.

Tanyeli Roket Takımı Akademik Danışmanı ve OMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz, ödül töreninde yaptığı açıklamada “2020 TEKNOFEST’te alçak irtifa (1500 m) yarışmasında birinci olduk. Daha sonra öğrencilerin yoğun çalışmaları sayesinde 2021 TEKNOFEST’te orta irtifa (3000 m) yarışmasında da birinci olarak bu başarımızı devam ettirdik” ifadelerini kullandı.



İrtifa yükseltti

Roket yarışmalarına ikinci kez katıldıklarını belirten Doç. Dr. Kurnaz, takım olarak hedefleri büyüterek daha da yüksek irtifalar için roket hazırlamak istediklerini söyledi.

Akademik Danışmanlığını OMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz’ın yaptığı, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Murat Gül’ün kaptan olduğu Tanyeli Roket Takımı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Eletrik Elektronik Bölümü öğrencileri Ömer Kurt ve Ömer Faruk Arslan, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Nursena Sevinç, Tayfun Çobanoğlu ve Recep Karaeer’den oluşuyor.

"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

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