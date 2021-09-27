Reflü tedavisinde ‘laparoskopik nissen fundoplikasyonu’ uygulaması

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, "Laparoskopik nissen fundoplikasyonu, gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde, İlaç tedavisine rağmen şikayetleri geçmeyen seçilmiş hastalara uygulanan cerrahi yöntemdir. İlerde oluşabilecek yemek borusu kanserlerinin de önüne geçmektedir" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, reflü hastalığı ve laparoskopik nissen fundoplikasyonu uygulaması hakkında bilgiler verdi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, "Reflü mide asidi ve mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasıyla oluşan bir hastalıktır. Reflüsü olan hastalar ağza acı su gelmesi, göğüs ağrısı yanma şikâyetleriyle kliniklere başvururlar. Şişkinlik hazımsızlık ilerlemiş vakalarda yutkunurken takılma hissi ve yutma güçlüğü eşlik edebilir. Bizim klinik deneyimlerimiz bu hasta grubunun birçok sağlık kuruluşuna başvurup çeşitli medikal tedaviler almalarına rağmen şikâyetleri geçmeyen, yaşam kalitesi bozulmuş vaziyetteki hastalardan oluşmaktadır. Hastalar genel cerrahi kliniğine başvurduktan sonra hastaya öncelikle tetkikleri yapılmaktadır. Hastanın endoskopik girişimi planlanıyor. Endoskopi ucunda bir ışık olan kamera ile hastanın hem yemek borusuna hem de midesine bakılarak yapılan bir işlemdir. Hastaların yemek borusu ve midesindeki var olan lezyonları ortaya koymakla birlikte, anatomik bozukluğundaki derecesini de gözlemlemekteyiz. İşlem esnasında hem tanı konulur hem de var olan lezyonlara müdahale edilerek tedavi imkânı sunmaktadır. Bütün bunların ışığında hastaya tanı konulur gerekli tedavi ve diyet önerileri verilir. Hastanın takiplerinde şikâyetlerde yüz güldürücü sonuçlar alınamıyor ve hasta mide fıtığı tanısı da almışsa cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. Hastalara genellikle laparoskopik girişim yapılarak, reflü ve laparoskopik nissen fundoplikasyonu denilen bir cerrahi uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar bir gece hastanede yatırılarak ertesi gün taburcu edilmektedir. Hastalar taburcu edildikten sonra normal hayatlarına devam edebilmektedirler” diye konuştu.

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