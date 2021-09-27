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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 müzeye 3 ayda 168 bin ziyaret

İHA

8 müzeye 3 ayda 168 bin ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 müzeyi son 3 ayda 168 bin 607 kişi ziyaret etti.
Kentin tarihi serüvenini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin yanı sıra kentin kültürel birikimini 8 müzede sergiliyor. Beğeniye sunulan eserler, canlandırmalar, tarihi belgeler, kayıtlar, resim ve eşya gibi envanterler turistlerce büyük ilgi görüyor.
Şehrin en çok turist çeken müzesi, bu yıl da değişmedi. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getiren Bandırma Vapuru Müzesi ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanların başında geliyor. 1924 yılında hizmet dışı bırakılıp sökülen vapurun benzeri, tekrar inşa edilerek Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında bu yana müze olarak hizmet veriyor. Gemi kamarasında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı halindeki balmumu heykelleri ile tarihi belgeler, fotoğraflar, kişisel eşyalar ve savaş malzemelerinin sergilendiği müzeyi son 3 ayda 29 bin 427’si öğrenci olmak üzere toplam 113 bin 924 kişi ziyaret etti.

Sadi Tekkesi’ne öğrenci ilgisi
Kurtuluş Savaşı’nın öncesinde işgalci Ermeni ve Rum çetelerine karşı Milli Mücadele ruhu taşıyan ve bağımsızlık için mücadele edecek insanların toplanarak ilk Kuvâyi Milliye hareketinin başlatıldığı Sadi Tekkesi, yıllar sonra bulunup restore edildi. Sadi Tekkesi Kuvâyi Milliye Ruhu Müzesi son 3 ayda 1503’ü öğrenci 2 bin 17 ziyaretçiyi ağırladı.

Atatürk Evi Müzesi
Samsun’dan sonra 25 Mayıs’ta Havza ilçesine giden Atatürk’ün 18 gün kaldığı Mesudiye Oteli, ilk karargah ve Milli Mücadele’nin meşalesinin yakıldığı yer unvanını taşıyor. Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet veren 9 odadan oluşan iki katlı müzede, Büyük Önder’in çalışma odası, kendisini ziyarete gelenleri ağırladığı bölüm, yatak odası yer alıyor. İlk Cumhurbaşkanlığı forsu ve çok sayıda hatıra eserin bulunduğu müze, 3 ayda 1699’u öğrenci, 4 bin 856 kişi ziyaret etti.

Mübadil Müzesi
19. yüzyılın son çeyreğinde ‘İptidai Mektebi’ için yapılan, sonrasında da kamu kurumlarınca kullanılan ahşap konut, 9 yıldır Alaçam Mübadele Müzesi olarak kullanılıyor. Mübadil vatandaşların yanlarında getirdikleri günlük kullanım eşyalar, kıyafetler, belgeler, tarihi yayınlar, fotoğraflar ile etnografya eserlerin sergilendiği müzeyi de son 3 ayda 88’i öğrenci 744 kişi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinin yatırımıyla toplumun kültürel kent hafızasının kayıt altına alındığı, korunup sergilendiği Samsun Kent Müzesi’ni de son 3 ayda 1471’i öğrenci, 7 bin 675 kişi gezdi.
2018 yılında hizmete açılan Panorama 1919 Dijital Gösterim Merkezi, 2 ana bölümden oluşuyor. Diagromik bölümde Atatürk’ün Dikmen sırtlarında Seymenler tarafından karşılanışını simgeleyen Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu bulunuyor. Dijital bölümde ise Samsun’a çıkışını anlatan gösterim sunuluyor. Panoroma’da milli mücadeleye ilişkin balmumu heykeller ile hediyelik eşya dükkanı da yer alıyor. Bu müzeyi de son 3 ayda 2 bin 829’u öğrenci 4 bin 683 kişi ziyaret etti.

Bafra Tütün Müzesi
Türkiye'nin ilk tütün müzesi olan Bafra Tütün Müzesi’nde çeşitli tütünlerin yanı sıra işleme makineleri, balmumu heykeller ve tütün bahçesi yer alıyor. İlçenin en önemli tarım ve kültür öğelerinden olan tütünün önemine atfen yapılan müze ise son 3 ayda 746’sı öğrenci 2 bin 713 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İlkadım ilçesindeki BatıparkAmazon Köyü Müzesi’ni ise son 3 ayda 9 bin 224’ü öğrenci toplam 31 bin 695 turist gezdi.
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık verilere göre 8 müzeyi toplamda 168 bin 307 kişi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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