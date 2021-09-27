Roman kadınları SODAM’da meslek öğrenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roman kadınları SODAM’da meslek öğrenecek

İHA

Roman kadınları SODAM’da meslek öğrenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca finanse edilen ve Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmete sunulan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) Roman kadınlar meslek öğrenecek.
SODAM Projesi, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik bir hizmet proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında, bölge halkının talepleri doğrultusunda açılan kurslarda, kursiyerlere hiçbir maliyet çıkarılmamakla birlikte eğitimlerde kullanılan malzemelerin tamamı proje bütçesinden karşılanıyor.
Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta mülkiyeti Canik Belediyesine ait Bala Hatun Hanım Konağı binasında açılışı gerçekleştirilen Samsun Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezi’nde Kur’anı Kerim kursu (18 kursiyer), okuma yazma kursu (6 kursiyer), el sanatları kursu (12 kursiyer), giyim teknolojisi kursu (19 kursiyer), ev ve kurum temizliği kursu (MEK18 kursiyer) ve kursiyerlerin 36 yaş çocuklarına hizmet verecek oyun odasıyla bugün itibarıyla faaliyetlerine başladı.

Vali Dağlı: “Kadınlarımız meslek sahibi olacak”
Roman vatandaşların sorunlarını çözmek için faaliyetlerde bulunulması ve istihdam alanlarının genişletilmesi suretiyle varsa dezavantajlı konumları düzeltilerek sosyal yaşama en üst düzeyde katılımlarının sağlanmasına katkı sunacak olması nedeniyle projeyi çok önemsediğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kadınlarımızın eğitimi, biraz daha sosyal hayata katılması, meslek hayatında kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla buraya geldik. Biz projemizi sunarak, belli bir kaynak sağladık. Canik Belediyesi, binayı bize tahsis etti, İl Müftülüğümüz öğretici anlamında destek oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü de destek sağladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü burada katkı sağladı. Güzel kurslarımız olacak. Hep mesleksizlikten yakınıyoruz. Çalışmak isteyen pek çok hanım kardeşimiz var. Belli yetenekleri asgari de olsa biz de sağlayamadığımız için maalesef belli bir işte çalışmaları çok da mümkün olmuyor. Burası bir başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra İlkadım ilçesinin belli bölgelerinde ve Canik Bölgesi’nde birkaç yerde daha yapacağız. Kadınlarımızın inşallah meslek sahibi olmaları ve iş garantili meslek sahibi olmaları için iyi bir çalışmadır. Tekstil konusunda çok ihtiyaç var. Asgari de olsa dikiş konusunda bir eğitim ve çalışma olmadığı zaman o işte çalışmak mümkün değil. Burada hanım kardeşlerimize becerileri edindirdikten sonra yine iş dünyası ile onları buluşturmak suretiyle onları iş ortamına sev edeceğiz. Projede katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Ana konu işsizlik değil mesleksizliktir”
İşsizlikte ana konunun mesleksizlikten kaynaklandığına değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “Eğitim taviz vermeyeceğimiz ana konulardan bir tanesi. Belediye olarak göreve geldiğimiz andan itibaren asli hizmetlerin yanı sıra eğitimden hiç kopmadık. Canik’te bu şekilde 3 tane binayı vatandaşlarımızın hizmetine kavuşturduk. Görev süremizin sonuna kadar merkezdeki 14 mahallemizin her birinde bu tür sosyal ve eğitim amaçlı binalarımızı tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımıza sorduğumuzda en sık karşılaştığımız cevap, ‘işsizlik’ olarak geliyor bize. Oysa ana konu ‘mesleksizlik’tir. Vatandaşlara, ‘Ne iş yaparsın’ diye sorduğumuzda ‘Her işi yaparım’ diyorlar. Her işi yaparım dönemi artık bitti. Bir meslek sahibi olmak durumundayız. Meslek sahibi olanların açıkta kalmadığını biliyorum. Bugün bile farklı firmalardan vasıflı ve bilgi sahibi kardeşlerimizi bize yollayın deniyor. Biz de bu tür vatandaşları bulmakta zorlanıyoruz. Dezavantajlı gruplara ve kadınlarımıza desteğimiz devam edecek. Bugüne kadar 120 vatandaşımızı kursların akabinde işlere yerleştirdik. Bundan sonraki çalışmalarımıza da devam edeceğiz” diye konuştu.
Vali Dağlı ve beraberindekiler açılışın ardından SODAM’ı gezerek, eğitimler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 müzeye 3 ayda 168 bin ziyaret
YEREL HABERLER 8 müzeye 3 ayda 168 bin ziyaret
Evden 36 bin lira para ve altın çalındı
YEREL HABERLER Evden 36 bin lira para ve altın çalındı
Daire Başkanı Dilber: "Analiz sorununu çözeceğiz"
YEREL HABERLER Daire Başkanı Dilber: "Analiz sorununu çözeceğiz"
Arazi toplulaştırmasına karşı eyleme polis müdahalesi
YEREL HABERLER Arazi toplulaştırmasına karşı eyleme polis müdahalesi
Bafra’da tarla okulu çalışması
YEREL HABERLER Bafra’da tarla okulu çalışması
Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen ...
Balıkçı kulübesindeki silahla yaralama şüphelisi teslim oldu
YEREL HABERLER Balıkçı kulübesindeki silahla yaralama şüphelisi ...
Reflü tedavisinde ‘laparoskopik nissen fundoplikasyonu’ uygulaması
YEREL HABERLER Reflü tedavisinde ‘laparoskopik nissen ...
8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını ...
Şampiyon takım irtifa yükseltti Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2021'de Türkiye Birincisi
YEREL HABERLER Şampiyon takım irtifa yükseltti Tanyeli Roket Takımı ...
Berber kalfalarının "sigortasız çalışma" sorunu SESOB Başkanı Güler: “Berberler yanında çalıştırdığı işçinin sigortasını yapmak mecburiyetinde”
YEREL HABERLER Berber kalfalarının "sigortasız çalışma" sorunu SESOB ...
Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada Samsun’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
"TEKNOFEST 2022 Karadeniz" Samsun’da
YEREL HABERLER "TEKNOFEST 2022 Karadeniz" Samsun’da
Samsun’a büyük müjde: TEKNOFEST 2022 Karadeniz Samsun’da
YEREL HABERLER Samsun’a büyük müjde: TEKNOFEST 2022 Karadeniz ...
Samsun'un gururu oldu
YEREL HABERLER Samsun'un gururu oldu
112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı
Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı
YEREL HABERLER Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı
Çarşambaspor Kenan Yelek ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Çarşambaspor Kenan Yelek ile yolları ayırdı
Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 ...
Samsun’un rektörleri TEKNOFEST’te öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Samsun’un rektörleri TEKNOFEST’te öğrencileri yalnız ...
Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: Eşi öldü, ...
Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir olacak Girişimciler için ortak atolye kurulacak
YEREL HABERLER Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir ...
Büyükşehir’den kadınlara meslek eğitimleri ve danışmanlık
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kadınlara meslek eğitimleri ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.