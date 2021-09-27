Samsun Üniversitesi'ne ek 26 sefer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Üniversitesi'ne ek 26 sefer

İHA

Samsun Üniversitesi'ne ek 26 sefer

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş., öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için harekete geçti. Samsun Üniversitesi'ne ek 26 seferin başladığını açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü de öğrencilerin toplu ulaşımdan daha rahat yararlanabilmeleri amacıyla bazı yeni düzenlemelere gitti. Düzenleme kapsamında daha önce Hasköy'e kadar giden R 25 Hattı Samsun Üniversitesi'ne uzatıldı. Kampüse ulaşım noktasında yoğunluk yaşanmaması ve öğrencilerin ulaşımda daha rahat etmeleri için sabah 13 ek sefer akşam da 13 ek sefer olmak üzere günlük 26 ek sefer konuldu.
SAMULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ek seferlerin başladığını duyurdu. Üniversitelerin kapalı olmasından dolayı çalışmayan Ballıca Hattı da yeniden faaliyete geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roman kadınları SODAM’da meslek öğrenecek
YEREL HABERLER Roman kadınları SODAM’da meslek öğrenecek
8 müzeye 3 ayda 168 bin ziyaret
YEREL HABERLER 8 müzeye 3 ayda 168 bin ziyaret
Evden 36 bin lira para ve altın çalındı
YEREL HABERLER Evden 36 bin lira para ve altın çalındı
Daire Başkanı Dilber: "Analiz sorununu çözeceğiz"
YEREL HABERLER Daire Başkanı Dilber: "Analiz sorununu çözeceğiz"
Arazi toplulaştırmasına karşı eyleme polis müdahalesi
YEREL HABERLER Arazi toplulaştırmasına karşı eyleme polis müdahalesi
Bafra’da tarla okulu çalışması
YEREL HABERLER Bafra’da tarla okulu çalışması
Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen ...
Balıkçı kulübesindeki silahla yaralama şüphelisi teslim oldu
YEREL HABERLER Balıkçı kulübesindeki silahla yaralama şüphelisi ...
Reflü tedavisinde ‘laparoskopik nissen fundoplikasyonu’ uygulaması
YEREL HABERLER Reflü tedavisinde ‘laparoskopik nissen ...
8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını ...
Şampiyon takım irtifa yükseltti Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2021'de Türkiye Birincisi
YEREL HABERLER Şampiyon takım irtifa yükseltti Tanyeli Roket Takımı ...
Berber kalfalarının "sigortasız çalışma" sorunu SESOB Başkanı Güler: “Berberler yanında çalıştırdığı işçinin sigortasını yapmak mecburiyetinde”
YEREL HABERLER Berber kalfalarının "sigortasız çalışma" sorunu SESOB ...
Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada Samsun’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
"TEKNOFEST 2022 Karadeniz" Samsun’da
YEREL HABERLER "TEKNOFEST 2022 Karadeniz" Samsun’da
Samsun’a büyük müjde: TEKNOFEST 2022 Karadeniz Samsun’da
YEREL HABERLER Samsun’a büyük müjde: TEKNOFEST 2022 Karadeniz ...
Samsun'un gururu oldu
YEREL HABERLER Samsun'un gururu oldu
112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı
Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı
YEREL HABERLER Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı
Çarşambaspor Kenan Yelek ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Çarşambaspor Kenan Yelek ile yolları ayırdı
Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 ...
Samsun’un rektörleri TEKNOFEST’te öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Samsun’un rektörleri TEKNOFEST’te öğrencileri yalnız ...
Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: Eşi öldü, ...
Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir olacak Girişimciler için ortak atolye kurulacak
YEREL HABERLER Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.