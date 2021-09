Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri işsiz kalmıyor

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hem okuyup hem de çalışarak hayata erken atılıyor.

Öğrenciler, okulda teorik bilgileri öğrenirken yaptıkları stajda öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buluyor. Mezunların yüzde 90’ı sektörde istihdam ediliyor.

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi, 265 öğrencisiyle eğitimlerine devam ediyor. Çarşamba Sanayi Sitesi içerisinde yer alan okulda öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslerle de öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buluyor. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Calap, okula dair bilgiler vererek mezunların yüzde 90’nının sektörde istihdam edildiğini söyledi.



Her yaştan öğrenci burada meslek ediniyor

Mesleki Eğitim Merkezlerinin diğer meslek liselerinden farklarını anlatan Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Calap, “Mesleki Eğitim Merkezleri’nde, diğer mesleki liselerden farklı olarak öğrencilerimiz; 1 gün okulda teorik ders görüyor, 5 gün işletmelerde mesleki eğitimlerini yani stajlarını tamamlıyorlar. Diğer okullardan farklı olarak öğrenciler 5 gün iş yerlerine gittikleri için mesleklerini daha iyi tanıyarak öğrenme fırsatı buluyorlar. Mezun oldukları zaman öğrencilerimiz 11. sınıfta ‘Kalfalık Belgesini’, 12. sınıfın sonunda ‘Ustalık Belgesini’ ve meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanıyor. Her yaştan öğrencimiz mevcut. 9. Sınıf öğrencilerimiz de var, üniversite mezunu da. Okulumuza gelmenin ve kaydolmanın hiçbir şartı ve yaşı yoktur. Meslek öğrenmeye her yaşta burada başlanabiliyor” şeklinde konuştu.



Devlet desteği

İş yerlerine ve öğrencilere devlet desteğinin verildiğini kaydeden Okul Müdürü Calap, “Öğrencilerimiz, işletmelerdeki eğitim ve stajlarına devam ettikleri sürece devlet tarafından sigortaları yapılmakta ve asgari ücretin yüzde 30’u kadar da maaş verilmektedir. Bu da şuandaki 810 liraya tekabül etmekte. Ayrıca iş yerlerine de devlet tarafından destek verilmekte. Öğrencilerimiz hem okuyup hem de para kazanarak hayata erken atılma fırsatı yakalıyorlar. Okulumuz, gençlerimize ve ailelerine de yeni bir alternatif ortaöğretim imkânı sunmuş oldu. Öğrencilerimiz, okulun sanayi içerisinde yer almasının da avantajını yaşıyorlar. Genelde sanayi içindeki meslek dalları daha yoğun olduğu için okulun yakın olmasının ve iş yerleri ile okulun iş birliği yönündeki avantajlardan faydalanabiliyor” dedi.



İstihdama büyük katkı

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 90’ının iş hayatına karıştığını belirten Kazım Calap, “Mezunları izleme birimimiz var. 2016’dan 2021 yılına kadar mezunlarımızın yüzde 90’ı iş yerlerinde istihdam edildi. Ayrıca mezunlarımız, okulumuzda kendi mesleklerini çok iyi öğrendikleri için kendi iş yerlerini de açabilmektedirler. Kendi işlerinin patronu olabilmektedirler” ifadelerini kullandı.



Başkan Doğan istihdamı destekliyor

Çarşamba’da istihdama yönelik faaliyetleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, bu kapsamda Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi’nin çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Doğan, “Çarşambamız genç nüfusu yüksek bir ilçe. Biz de ilçemizdeki genç nüfusumuzu her anlamda desteklemek, onlara daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin gerek eğitim hayatlarında gerekse sosyal ve kültürel faaliyetlerinde her zaman yanlarındayız. Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezimiz de gençlerimiz için büyük olanaklar sunuyor. Hem teorik bilgileri öğreniyor hem de iş yaşamına adapte oluyorlar. Biz Çarşamba Belediyesi olarak istihdamın artışına yönelik her türlü faaliyeti destekliyoruz. Öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum, Rabb’im tüm gençlerimizin haklarında hayırlısını nasip eylesin” şeklinde konuştu.

265 öğrencinin eğitimine devam ettiği okulda 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra usta öğreticilik kurslarına gelen öğrenciler de var.

