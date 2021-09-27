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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü TEKNOFEST'ten 6 ödülle döndü

İHA

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü TEKNOFEST'ten 6 ödülle döndü

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST finallerine 31 takımla katılan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü 6 ödülle döndü.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021’e katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 2204C Kutup Araştırmaları proje yarışması alanında Samsun RK Bilim ve Sanat Merkezi felsefe öğretmeni İdil Kefeli danışmanlığında öğrencileri Ferhat Erim Öztürk ve Zeynep Nisa Certel “Bir Kutu Oyunu Tasarımı: Arktik Bölgede Neler Oluyor” adlı çalışmaları ile Türkiye 1'ncisi oldu. TÜBİTAK 2204C Kutup Araştırmaları proje yarışması alanında Fizik Öğretmeni Özgür Türk danışmanlığında öğrencileri Ayşe Defne Akça ve Zeynep Naz Terzi “Biyotika Bilim Üssü” adlı çalışmaları ile Türkiye 3.sü oldu. İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında Bafra Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Nail Ceylan danışmanlığında öğrencileri Arman Mussayev, Zeynep Hilal Öksüz, Yüksel Ulukan ve Alper Fatih Yanmaz otonom araçlarıyla Türkiye 3.sü oldu. Tarım Teknolojileri Lise Kategorisinde Atakum Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu danışmanlığında öğrencileri Akif Emir Bilici ve Davud Kaya "TOMBOT Mantarhane Otomasyon" projesi ile "TEKNOFEST En İyi Sunum" ödülünü kazandı. İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması sağlık ve ilk yardım alanında Fizik Öğretmeni Özgür Türk danışmanlığında öğrencileri Yiğit Türkoğlu, İçten Öykü Çetin ve Ayşe Defne Akça "Sağlık Robotu" çalışmaları ile "En İyi Sunum Ödülü" kazandı. İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında Samsun Sınav Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Rehberlik öğretmeni Adnan Demirci danışmanlığında Burak Boz, Yusuf İpek, Fatih Çağrı Batuş, Berke Sağlam ve Ahmet Yeşilyurt tasarladıkları araç ile "En Özgün Tasarım" ödülünü aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise "Türkiye finali sürecinde üstün gayret gösteren tüm öğrenci ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerin emeklerinin bir önemli ödülünün de önümüzdeki yıl TEKNOFEST’in Samsun’da düzenlenecek olmasıdır. 2022 Samsun’un yılı olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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