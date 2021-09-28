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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor deplasmanda ilk puanlarını aldı

İHA

Samsunspor deplasmanda ilk puanlarını aldı

– Deplasmanda Denizlispor’u 32 yenen Samsunspor bu sezon ilk kez dış sahada puan kazandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. İlk haftayı BAY geçen kırmızıbeyazlılar ligde geride kalan 7 haftada 6 karşılaşmada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik çıkartan Karadeniz temsilcisi 10 puan toplayabildi.
İlk maçında Balıkesirspor’u kendi sahasında 31 ile geçen Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor’a 10 kaybetti. Kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü’nü 20 ile geçen kırmızıbeyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Brusaspor’a 41 ile boyun eğdi. Gençlerbirliği’ni ağırladığı iç saha maçından 22’lik beraberlikle ayrılan Samsunspor ilk deplasman galibiyetini ve puanlarını ise Denizlispor’u 32 yenerek aldı. Karadeniz temsilcisi Kevin Mayi’nin 12. dakikada bulduğu 10 geriye düştüğü maçta Yasin Öztekin (dk. 48) ve Hasan Kılıç’ın (dk.72) golleriyle 21 öne geçti. Ömer Şişmanoğlu 75. dakikada Denizlispor adına eşitliği sağlasa da son sözü oyuna sonradan gelen Melih Okutan (dk.77) söyledi ve kırmızıbeyazlılar karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.
Samsunpor bu sezon deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ve Bursaspor maçlarından puan çıkartamamıştı. Kırmızıbeyazlılar ilerleyen haftalarda sırasıyla evinde Ümraniyespor, deplasmanda Menemenspor, evinde B. B. Erzurumspor, deplasmanda Bandırmaspor ve evinde Manisa FK ile karşılaşacak.

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