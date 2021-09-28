Samsun’da iki okuldan iş birliği

Samsun'da Sakarya İlkokulu ile Kalkancı İlkokulu öğretmenleri 2021/2022 eğitimöğretim yılı için uygulanacak proje ve etkinliklerde iş birliği yapacak.

Samsun’un ilkadım ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu ile Kalkancı İlkokulu örnek bir çalışmaya imza attı. İki okul, 2021/2022 eğitimöğretim döneminde uygulanacak proje ve etkinliklerde iş birliği yapma kararı aldı. İki okul müdürünün katılımı ile ARGE ekipleri kuruldu. Ekipler ilk toplantılarını ise Sakarya İlkokulu Müdürü Gökçen Gül başkanlığında gerçekleştirdi.

Okul müdürleri iki okul içinde yapılacak çalışmaların eğitimöğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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