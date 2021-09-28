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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdemir: “Üreten kadınlarımızın yanındayız”

İHA

Özdemir: “Üreten kadınlarımızın yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üreten kadınların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür” dedi.
İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Nihal Baştuğ, Kooperatif kurucusu Şerife Döndür Acar ve yönetim kurulu üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette kadınlar, Havza’nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı’nda kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Özdemir’e teşekkür etti.
İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Nihal Baştuğ, “Üreten ve üretmek isteyen kadınlarımız bir araya geldi ve başardık. Birlikte çalışıp gelişeceğiz. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz için üretip çok çalışacağız. Kurulduğumuz günden bu yana ve tarım fuarında vermiş olduğunuz bizlere vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden ötürü belediyemize ve Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de “Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür. Tarım fuarı hem Havza için hem de kooperatifimiz için güzel geçti. Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. İnşallah kooperatifimiz kendi ürünleri ve markası ile Havzamızın gurur kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda Nihal Baştuğ, Sebahattin Özdemir’e kooperatifin kuruluşunda verdiği desteklerden dolayı kendi yaptıkları ürünlerden oluşan hediye paketini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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