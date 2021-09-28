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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Kayıkçı'dan “Yazdım-Yazdım” kitap serisine devam

İHA

Ali Kayıkçı'dan “Yazdım-Yazdım” kitap serisine devam

Gazeteciyazar ve halk şairi Ali Kayıkçı, 6 kitaplık serinin üçüncüsü olan "YazdımYazdım/3"ü çıkarttı.
İlki Ekim 2020’de 504 sayfa, ikinci cildi ise Şubat 2021’de 468 sayfa hâlinde yayınlanan ve “Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar: DergilerKitaplar” alt başlığı altında neşredilen, 6 kitaplık serinin üçüncüsü olan ve ücretsiz hediye olarak dağıtılan “YazdıYazdım/3” adını taşıyan bu son kitap da 472 sayfa olarak basıldı.
55 yıla ulaşan bir gazeteciyazar ve şairlik yanında, araştırmalara dair onlarca eserle de dikkatleri çekmeye devam eden Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli), son hazırladığı ve 6 kitaplık bir serinin 3. kitabı olan YazdımYazdım/3 adlı 472 sayfalık, 99 ayrı konu başlıklı kitabıyla da ses getirmeye devam ediyor. Kayıkçı, “Günlük bazı gazetelerde ‘köşe yazısı’ şeklinde yer alan ve aylık edebî birkaç dergide de neşredilen, geniş araştırmalara dayalı makâle ve tenkit yazılarımızı bir araya getirmek suretiyle bir çalışma başlattık. İlki Ekim 2020’de 504 sayfa, ikinci cildi ise Şubat 2021’de 468 sayfa, üçüncü cildi ise 472 sayfa hâlinde yeni yayınlanmış bulunan bu seri eserimizin birinci kitabında 120, ikincisinde 121 ve üçüncü cildinde de 99 olmak üzere 340 konu başlığı bulunmakta ve toplam bin 444 sayfada okuyucuların bilgisine sunulmuş bulunmaktadır” dedi.
Yazdığı kitap hakkında da konuşan Kayıkçı, şunları söyledi:
“Yayına hazır olarak bekleyen 4’üncü ciltte yine 99 konu başlığı yer almakta, 5’nci ciltte bu sayı 68 iken 6’ncı ve son ciltte 75’e ulaşmakta, böylece bunlardaki 242 konu başlığı ile birlikte toplam konu başlıklarının sayısı 562’ye ulaşmaktadır. YazdıYazdım/3 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar: DergilerKitaplar) adını taşıyan bu eserimde inceleme/tenkit konusu yapılan dergi ve kitaplar ile bunların yazarlarından birçok yazı bulunuyor.”
Ali Kayıkçı'nın çeşitli türden neşrettiği eser sayısı 50’yi, bunlardaki toplam sayfa sayısı 20 bini, gazetelerde tefrika hâlinde neşredilenler ile dergi ve gazetelerde çıkmış yazılarıyla birlikte genelde toplam olarak 40 bin sayfayı geçmiş bulunuyor.

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