Nebiyan Yaylası’na beton bağlantı yolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nebiyan Yaylası’na beton bağlantı yolu

İHA

Nebiyan Yaylası’na beton bağlantı yolu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Yaylası’na bağlanan Ormancık Mahallesi yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.
İlçelerdeki kırsal mahallelerin uzun yıllar süren yol özlemini sona erdiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki yatırımlarını sürdürüyor. Mahalle yollarına ilişkin genişletme ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, bu kez de yayla turizminin gözde ilçesi 19 Mayıs’taki NebiyanOrmancık Mahallesi grup yolu bağlantısını tamamladı.
Ormancık Mahallesi’ni Nebiyan Yaylası’na bağlayan ve genişletilen 650 metrelik yol, betonla kaplandı. Ayrıca OrmancıkUluağaç Mahallelerini birbirine bağlayan 1750 metrelik yol da genişletilerek beton yol konforuna kavuşturdu. Genişletilerek betonla kaplanan grup yolu sayesinde konforlu ulaşıma kavuşan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.
Uzun yıllardır bozuk yol sebebiyle büyük sıkıntılar çektiklerini anlatan mahalle sakinleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. Ormancık’ta yaşayan Mehmet Durmuş, “Yollarımız perişandı. Kış aylarında araçlar çamurdan çıkamıyordu. Adeta bataklık gibiydi. Arabaların altı yere vuruyordu. Burası hafta sonları sabaha kadar kullanılıyor. İşlek bir yol. Nebiyan Yaylası’na, balık tesislerine gidenler bu yolu kullanıyor. Muhtarlarımız çok uğraştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den Allah razı olsun. Bizim için uğraştı. Şimdi ise yapıldı çok şükür. Memnun ve duacıyız” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Aydın Öztürk ve Adem Durmuş, “Yol yapılmadan önce iki araba yan yana zor geçiyordu. Yolumuz çok güzel oldu. Tozdan kurtulduk. Bir sıkıntımız yok. Yolun yapılmasında önce devletimize, hükümetimize, başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Ormancık Mahallesi Muhtarı Hasan Deniz ise “Yıllarca üvey evlat gibi kalmıştı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bu yolun yapılmasını Allah nasip etti. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yolumuz yapıldı. Burası gerçekten bizim kanayan yaramızdı. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Kayıkçı'dan “Yazdım-Yazdım” kitap serisine devam
YEREL HABERLER Ali Kayıkçı'dan “Yazdım-Yazdım” kitap serisine devam
Özdemir: “Üreten kadınlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Özdemir: “Üreten kadınlarımızın yanındayız”
Prostat hastalığında ailesel yatkınlığı olanlara ‘erken takip’ uyarısı
YEREL HABERLER Prostat hastalığında ailesel yatkınlığı olanlara ...
Karavan turizminde Samsun gözde şehir oldu
YEREL HABERLER Karavan turizminde Samsun gözde şehir oldu
Polis eşini öldüren Yasemin´in babası: Kızımız nefsi müdafaa yaptı
YEREL HABERLER Polis eşini öldüren Yasemin´in babası: Kızımız nefsi ...
Samsun’da iki okuldan iş birliği
YEREL HABERLER Samsun’da iki okuldan iş birliği
Annesi ikna edemedi: 3 yaşındaki minik Alper'in tatil gününde okul aşkı gülümsettirdi
YEREL HABERLER Annesi ikna edemedi: 3 yaşındaki minik Alper'in tatil ...
Özel harekat polisi olan kocasını öldüren kadının ailesi konuştu: “Yaşamak ve çocuğunu yaşatmak için bir cana kıydı”
YEREL HABERLER Özel harekat polisi olan kocasını öldüren kadının ...
Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022 Karadeniz hazırlıklarına başladık”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022 Karadeniz hazırlıklarına ...
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Boynundan bıçakladığı şahsı öldüren 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Boynundan bıçakladığı şahsı öldüren 16 yaşındaki ...
Yapılandırmada son gün 30 Eylül
YEREL HABERLER Yapılandırmada son gün 30 Eylül
Samsunspor deplasmanda ilk puanlarını aldı
YEREL HABERLER Samsunspor deplasmanda ilk puanlarını aldı
Başkan sanayide: “Yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlanacak”
YEREL HABERLER Başkan sanayide: “Yağmur suyu hattı çalışmaları ...
Grip-nezle ile Kovid-19’u ayırt etmenin yolu
YEREL HABERLER Grip-nezle ile Kovid-19’u ayırt etmenin yolu
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton ...
Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu ...
Samsun'da boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Belediyeyi taşlayan vatandaşlar 6,5 saatlik gergin bekleyişin ardından dağıldı Toplulaştırmaya tepki gösteren çiftçiler, belediye binasına ve makam aracına zarar verdiler
YEREL HABERLER Belediyeyi taşlayan vatandaşlar 6,5 saatlik gergin ...
Balıkçı kulübesindeki silahla yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Balıkçı kulübesindeki silahla yaralamaya tutuklama
Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi
YEREL HABERLER Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır ...
Samsun'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde baba-oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde baba-oğul ...
Vali Dağlı: “Şu an sadece kısmi sınıf karantinaları uygulanıyor”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Şu an sadece kısmi sınıf karantinaları ...
Bafra Küçük Pazar Yeri için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Bafra Küçük Pazar Yeri için geri sayım başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.