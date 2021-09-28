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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Üniversitesi’nde oryantasyon günleri

İHA

Samsun Üniversitesi’nde oryantasyon günleri

20212022 eğitimöğrenim döneminin başladığı bu günlerde Samsun Üniversitesi‘nde güz yarıyılı yüz yüze eğitim şeklinde başladı.
Tüm kampüslerinde öğrencilerin yüz yüze eğitime başladığı Samsun Üniversitesinde Canik, Ballıca Yerleşkelerinde ve Kavak Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik oryantasyon günleri düzenlendi.
Samsun Üniversitesi, akademik ve idari kadrolarının katılımıyla hazırlanan oryantasyon programı ile yeni öğrencilerini üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Öğrenci İşleri, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlıkları ile Uluslararası İlişkiler Ofisi kapsamında hazırlanan sunumlarla her birimin yöneticisi tarafından öğrencilerin merak ettiği konular hakkında kısa bilgiler paylaşıldı.
Yeni öğrencilerin üniversite hayatına ve yerleşke kültürüne hızlı adapte olması amacıyla hazırlanan oryantasyon programında; dersler dışında öğrencilerin faydalanabileceği alanlar, başvuru noktaları, kulüpler, spor ve sosyal tesisler, laboratuvarlar, kütüphaneler, idari birimlerin işleyiş şekli ve öğrencilerin bu birimlerden nasıl destek alabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Üniversite oryantasyon programı
Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış öğrencileri, ders programlarına başlamadan önce üniversitenin işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren birimleri, yerleşkeler ve öğrencilerin faydalanabilecek alanları ile ilgili bilgileri paylaşmak üzere hazırlanan oryantasyon programları ile üniversitenin, akademik, sosyal ve kültürel imkanları hakkında bilgiler paylaşılarak öğrencilerin ders programı öncesi okula hızlı uyum sağlaması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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