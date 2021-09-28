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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “TEKNOFEST Samsun için büyük şans”

İHA

Başkan Kılıç: “TEKNOFEST Samsun için büyük şans”

– Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilki 2018'de gerçekleştirilen ve tüm dünyanın ilgisini çeken Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) 2022 yılında Samsun’da yapılacak olmasının çok büyük bir şans olduğunu belirtti.
2022 Yılında TEKNOFEST' in Samsun'da yapılma kararının, uzun görüşmeler ve girişimlerin ürünü olduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, “İkinci kez İstanbul dışında düzenlenecek olan TEKNOFEST’e Samsun’umuzun ev sahipliği yapmasında katkı sağlayan başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan olmak üzere Samsun Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya, Bölge Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti'ne, Heyet Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bafra Belediyesi olarak böylesi önemdeki bir organizasyonda üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şunları söyledi:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüzbinlerce genç mucidi bir araya getiren bu anlamlı ve büyük organizasyon sadece Samsun için değil bölge için de önemli. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan Samsun, TEKNOFEST gibi büyük bir festivalde de üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirecektir. Milli teknoloji hamlesinin en heyecan verici hamlelerinden biri olan festivale Bafra tüm enerjisi ile katkı sağlayacaktır. Samsunumuzun ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2022 şimdiden Ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olsun. Ayrıca TEKONOFEST 2021’de İnsansız Su Altı Sistemleri dalında üçüncülük madalyası olan Bafra Fen Lisesi HEMDEM Takımı ve derece alan diğer takımları da tebrik ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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