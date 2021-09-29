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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da “Türkiye Güven Huzur ve Çocuk Uygulaması”

İHA

Samsun’da “Türkiye Güven Huzur ve Çocuk Uygulaması”

Samsun’da da yapılan “Türkiye Güven Huzur ve Çocuk Uygulaması”nda 6 bin 81 kişi sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı, 109 araca 43 bin 79 TL para cezası yazıldı.
28 Eylül Salı günü Türkiye genelinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Samsun’da da “Türkiye Güven Huzur ve Çocuk Uygulaması” gerçekleştirildi.
Samsun’da 10.0022.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik metruk binalar, park ve bahçeler, okul çevreleri vb. yerlerde, 16.0018.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği meydanlar, kamu binaları çevresi, toplu ulaşım istasyonları girişlerinde, 20.0022.00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği meydanlar, kamu binaları çevresi, toplu ulaşım istasyonlarında, 07.3009.00/12.0013.30/15.3017.00 saatleri arasında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik 62 bölgede 104 ekip 415 personel ve dış ilçelerde denetimler yapıldı.
Yapılan denetimlerde; 6 bin 81 (21 şahıs yabancı uyruklu ) şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı, 4 şahsa adliidari işlem yapılarak 1.844 TL para cezası yazıldı, 1.129 araç kontrol edildi, 109 araca 43 bin 79 TL para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi, 200 iş yeri, 150 metruk bina, 259 okul çevresi, 110 park ve bahçe kontrol edildi, korona virüs tedbirleri kapsamında 8 kişiye 11 bin 850 TL para cezası uygulandı, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici/delici alet, 1,92 gr. esrar ve 8,15 gr. kannabiboid maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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