19 Mayıs'ta "Aç Sokak Hayvanı Kalmasın Projesi”

Samsun 19 Mayıs Atatürk Ortaokulu Hayvanları Koruma ve Besleme Kulübü öğrencileri “Aç Sokak Hayvanı Kalmasın Projesi”ni hayata geçirdi.

Proje hakkında bilgi veren Atatürk Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Murat Haldan, “Hayvanları Koruma ve Besleme Kulübü olarak her ayın son haftası ‘Aç Sokak Hayvanı Kalmasın Projemizi’ yapmaktayız. Başta Okul Müdürümüz Özkan Yamaç, öğrencilerimiz ve velilerimizin desteği ile 19 Mayıs ilçesinde aç sokak hayvanı bırakmayacağız. Bu projemiz ile öğrencilerimize hayvan sevgisini, merhameti ve paylaşmayı aşılayacağız. Her zaman hayvani seven insandan korkma derler. Çünkü masum bir canlıyı sevmek insanın yumuşak kalbini gösterir. Atatürk Ortaokulu olarak hayvanları çok seviyor ve onları beslemekten mutluluk duyuyoruz. İlçenin çeşitli mahallelerine sokak hayvanları için beslenme maması yerleştiriyoruz, onlara destek oluyoruz, yaptığımız çalışmalar bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.

