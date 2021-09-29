Topaloğlu: “19 Mayıs’a gelen her öğrenci artık bizim evladımızdır” 19 Mayıs Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine destek

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü’ne kayıt yaptıran öğrencilere 19 Mayıs Belediyesi tarafından oryantasyon eğitiminde çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Topaloğlu, “19 Mayıs ilçemize gelen her öğrenci artık bizim evladımızdır” diyerek öğrencilere sahip çıktı.

SAMÜ’nün 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsü’ndeki Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mühendislik Fakülteleri ve Mimarlık Tasarım Fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon eğitimin yapıldığı üniversitenin konferans salonu önünde stant kuran 19 Mayıs Belediyesi personeli içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantaları öğrencilere dağıttı.



‘’19 Mayıs ilçemize gelen her öğrenci artık bizim evladımızdır” diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Ülkemizin farklı illerinden ve dost kardeş ülkelerden ilçemize gelen, Samsun Üniversitemizin Ballıca Kampüsü’ne yerleşen tüm öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Burada olduğunuz süre zarfında hepiniz bizim evladımızsınız ve sahip çıkmak bizim en büyük görevimiz. Hiçbir kardeşimiz gurbete gelmedi bizim için hepsi ev sahibi” diye konuştu.

Barınma problemlerini çözdüklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Barınma problemi yaşayan tüm öğrencilerimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yurt ve misafirhanelere yerleştirdik” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ayrıca, Kars, Adana, Malatya ve Ankara’dan gelen, barınma problemlerini çözdüğü ailelerde kahvaltıda buluştu.

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