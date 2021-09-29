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Samsun'da Türkmenistan rüzgarı Büyükelçi Amanlıyev: “Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye” Türkmenistan’ın 30. Bağımsızlık Günü etkinliği

İHA

Samsun'da Türkmenistan rüzgarı Büyükelçi Amanlıyev: “Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye” Türkmenistan’ın 30. Bağımsızlık Günü etkinliği

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Türkmenistan’ın 2 ülkenin milli liderlerinin önderliğinde dostane ve kardeşlik münasebetlerini daha üst düzeylere çıkartmak noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkmenistan’ın 30. Bağımsızlık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türkmenistan Büyükelçiliği ve OMÜ iş birliği ile düzenlenen konferans öncesinde Türkmenistan’ın yöresel ürünlerinin de bulunduğu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Büyükelçi İsankuli Amanlıyev, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş konferans öncesi serginin açılışını yaparak, Türkmenistan hakkında büyükelçiden bilgi aldılar.

Büyükelçi Amanlıyev: “Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye”
Konferansın açılışında konuşan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, “30. bağımsızlık yıldönümü münasebeti ile büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen konferansımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Türkmenistan’ın izlediği barışçıl politika, bölgesel ve küresel sorunlara yapıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefleyen öneme sahiptir. Çünkü bugün dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürebilir kalkınmanın sağlanması önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Türkmenistan dostane ve karşılıklı yarara dayalı devletlerarası ilişki ve iş birliğinin pekiştirilmesine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz dikkate şayandır. Türkmenistan’ın bağımsızlığı ilk tanıyan ve Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. 2 devletin kararlı tutumları sonucunda bağımsızlık yıllarında TürkmenTürk ilişkileri yüksek boyutlara erişmiştir. 2 kardeş ülkenin halklarını birleştiren sağlam ilişkiler ve kökleri 100 yılların derinliklerine uzanan ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz TürkmenTürk iş birliğinin gelişmesinin önemli koşulları olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde her 2 taraf, 2 ülkenin milli liderlerinin önderliğinde dostane ve kardeşlik münasebetlerinin daha üst düzeylere çıkartmak noktasında gayret göstermektedirler” dedi.

Rektör Ünal: “Askeri bağımsızlığın yanı sıra kültürel bağımsızlık da önemli”
Konuşmasında kültürel bağımsızlığın önemine değinen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “30 yıl bakıldığı zaman belki bir milletin hayatında çok uzun bir zaman değil. Ama ümit ediyoruz ki bu dünya var oldukça devam edecek bir süreç olacaktır. Türkmenistan; özgür, bağımsız, özgüveni yüksek, dünyaya değer üreten, hakkın yanında, mazlumların güvencesi ve yanında olan bir millet olarak varlığını güçlenerek sürdürecektir. Biz ümitliyiz. Ümidimizin en büyük gerekçesi de sizlersiniz. Gelecek sizin üzerinden gerçekleşecek. Sadece Türkiye ve Türkmenistan üzerinden değil, tüm dünyadaki mazlumlar açısından da bu geçerli. Gençlerin başarısı, gelecek için önemli. Özgürlüğün bir tanımı askeri işgalden kurtuluştur. Bu istiklal açısından bakıldığında zor olan bir eşik olarak görünüyor. Ama bütüncül olarak bakıldığında özgürlüğün 2 ayağı vardır. Bunun en büyük ayağı kültürel bağımsızlıktır. Askeri işgalden kurtulursunuz. İşgal edilen toprakların kurtarılması ortalama olarak çeyrek asra tekâmül eder. Kültürel olarak bağımsızlığını ilan edemediğinde bu aslında tam bağımsız, özgürlük değildir. Bizim sizden beklediğimiz şey, milletimizin tam bağımsızlığı konusunda kültürel özgürlüğünü ve üzgünlüğünü korumanızdır” diye konuştu.
Öte yandan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ve beraberindeki heyet, konferansın ardından Rektör Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

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