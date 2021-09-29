Başkan Demir: “Saathane esnafa da turizme de olumlu yansıyacak”

– Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nın tarihi kimliğe kavuşmasının turizme ve esnada olumlu yansıyacağını söyledi.

Samsun'un tarihi mekanlarından Saathane Meydanı'nda devam eden ikinci etap çalışmaları hızla sürüyor. Yüzde 12'si bitirilen inşaat çalışmaları kapsamında alana 41 adet otantik dükkan inşa edilecek. Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı proje ile yeniden eski cazibesine kavuşacak.

Mimarisi ve kent dokusuyla, içinde barındırdığı Taşhan, Medrese Cami ve Şifa Hamamı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olan Saathane Meydanı, yeni konseptiyle turizme kazandırılacak. 14. yüzyıl İlhanlı dönemi eseri Pazar Cami, 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Şifa Hamamı ve Taşhan, 1831 yılında inşa ettirilen Süleyman Paşa Medresesi ile Camisi ve 1884’te yaptırılarak Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından onarılan Büyük Camii ile bütünleşecek proje, tamamlandığında ticari canlılığına yeniden kavuşacak.



41 otantik dükkan inşa ediliyor

Devam eden ikinci etap çalışmaları kapsamında 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan yeni konsept projesinde yıkılan iş yerlerinin yerine tarihi ve kültürel dokuya katkı verecek otantik dükkanlar inşa ediliyor. Yapı yükseklikleri ortalama 9 metre olacak şekilde her bina zemin kat, 1.normal kat ve çatı katından oluşacak. İnşaat çalışmalarının şu ana kadar yüzde 12'si bitirildi. Tamamlandığında yapı içerisinde A blokta 16, B blokta 17, C blokta 5 ve D blokta 3 dükkan olmak üzere toplam 41 adet dükkan yer alacak. İnşaatın yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.



“Proje kentin vizyonunu değiştirdi”

Projede kendilerine destek veren ve işbirliği yapan esnaflara teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir. Bu sebepten şehrimizin vizyonunu değiştirecek, turizmimize katkı verecek, halkımızı mutlu edecek, ticaretin artmasıyla esnaflarımızın memnuniyetini artıracak çok önemli bir yatırımdır. Projeye destek veren tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İkinci etap kapsamında başlayan inşaat çalışmalarında fiziki ilerleme yüzde 12. Tamamen tarihi dokuya uygun 41 adet dükkan inşa edilecek” dedi.

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