Tiroit hastalıkları ve belirtileri

– Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, 'tiroit(guatr)' hastalığı hakkında bilgi vererek, "Tiroidin az çalışması ya da çok çalışmasına göre hastalarda genellikle boyunda şişlik, çarpıntı, sinirlilik, asabiyet, saç kırılması, unutkanlık, kilo artışı ya da zayıflama şeklinde farklı farklı semptomlar göstermektedir” dedi.

Tiroit hastalıkları her yaştan insanda görülebiliyor. Uzmanlar, boyunda bulunan ve tiroit hormonu üreten tiroit bezinin çeşitli nedenlere bağlı olarak az veya çok çalışmasının farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini belirtirken, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, tiroit hastalıkları belirtilerinin neler olduğu hakkında merak edilenleri açıkladı.

Hastalık ve semptomlar hakkında bilgi veren Opr. Dr. Kadir Şeker, “Tiroit bezi, boynumuzun ön tarafında bulunan vücudumuzun metabolizma hızını belirleyen ve dengeleyen bir endokrin organdır ve karbonhidrat, protein, yağ ve şeker metabolizmasını etkiler. Diğer hormonlarla etkileşerek büyüme ve gelişmeyi sağlayarak vücuttaki tüm organ ve hücrelerin düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Tiroit hastalıklarının belirtileri hastalığın çeşidine göre değişmektedir. Tiroidin az çalışması ya da çok çalışmasına göre hastalarda genellikle boyunda şişlik, çarpıntı, sinirlilik, asabiyet, saç kırılması, unutkanlık, kilo artışı ya da zayıflama şeklinde farklı farklı semptomlar göstermektedir” diye konuştu.



“Ömür boyu ilaç kullanımı gerektirebilir”

Hastalık sonrası ilaç kullanımı ve tedaviden de bahseden Dr. Şeker, “Bazen tiroit hastalığının ilk bulgusu tiroit bezinin büyümesidir yani halk arasında guatr olarak bilinir. Hastalık kadınlarda, erkeklere göre daha sıktır ve yaşla birlikte her iki cinsiyette görülme sıklığı artar. Bu hastalarımıza yaptığımız ön muayene sonrası ultrason, kan tahlili gibi gerekli tetkikler yapıldıktan sonra guatrın zehirli mi zehirsiz mi olduğu ortaya konulur, tedavi yöntemi planlanır. Eğer zehirli guatrı var ise zehri önce ilaçlarla normale dönüştürülür, sonraki aşamada cerrahi planlanır. Tiroit ameliyatlarına, tiroidektomi adı verilir ve operasyonda her iki bezin alınması gibi bir uygulama yapılır. Bunun dışında ömür boyu ilaç kullanımını gerektiren tiroit hastalıkları vardır. Bunun için mutlaka yukarıda saydığımız belirtilerden bir ya da bir kaçını yaşayanlar mutlaka bir uzman doktora görünmeli ve tedavilerine erkenden başlamalıdır” şeklinde konuştu.

