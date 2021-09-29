Bafra’da öğrencilere konaklama desteği

Bafra Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Şehir dışından kente gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrenciler, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri'nde misafir ediliyor.

Başkan Hamit Kılıç’ın talimatıyla tesis bünyesinde yer alan misafirhaneler 16 üniversite öğrencisinin konaklanması için hazır hale getirildi. Üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilerin yaşadığı barınma sıkıntısına kayıtsız kalamayacaklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ailelerinden uzakta yeni bir hayata başlarken öğrencilerimizin yaşadığı barınma sıkıntısına çözüm olmak için Bafra Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, il dışından üniversite eğitimi almak için gelen evlatlarımızı, kalıcı bir yer buluncaya kadar Ali Kale Turistik Tesislerimizde misafir ediyoruz. Parlak ve güzel bir geleceğe adım atmak için eğitim hayatına başlayacak evlatlarımızın her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Başkan Kılıç, öğrencilerin iki kişilik odalarda kalacaklarını belirtirken tesis bünyesindeki çamaşırhanenin de kendilerine tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

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