Bafra'da huzur toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da huzur toplantısı

İHA

Bafra'da huzur toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı” düzenlendi.
Öğretmenevinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği sekreteryasıyla düzenlenen toplantıda ilçe merkezinde yaşanılan asayiş, trafik, narkotik vb. konular ele alınıp görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarların sorumluluk alanlarında bulunan mahallelerin park kontrolleri, okul çevrelerinde devriyedenetim, kent estetiği ve toplum sağlığını bozan metruk binalar, trafik denetleme talepleri görüşüldü.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim amirleri, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Andiç ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel haber) Yasin Öztekin: “Gol ve asist yapmaya açım” Samsunsporlu futbolcu Öztekin: “A Milli Takım’da Fatih Terim ile yakalanan başarılı seri tekrar yakalanabilir” “Altyapıdan daha fazla oyuncu yetişirse yabancı kuralı kalkar”
YEREL HABERLER (Özel haber) Yasin Öztekin: “Gol ve asist yapmaya ...
Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu
Samsun- Ordu karayolunda 26 ton mazot yüklü tanker yandı
YEREL HABERLER Samsun- Ordu karayolunda 26 ton mazot yüklü tanker ...
Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi
YEREL HABERLER Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis ...
Bahçesinde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Bahçesinde uyuşturucuyla yakalandı
'Torbacı' karı-koca tutuklandı
YEREL HABERLER 'Torbacı' karı-koca tutuklandı
Sandıkçı: "250 lisanslı sporcumuz var"
YEREL HABERLER Sandıkçı: "250 lisanslı sporcumuz var"
Bafra’da öğrencilere konaklama desteği
YEREL HABERLER Bafra’da öğrencilere konaklama desteği
Tiroit hastalıkları ve belirtileri
YEREL HABERLER Tiroit hastalıkları ve belirtileri
Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza ...
Başkan Demir: “Saathane esnafa da turizme de olumlu yansıyacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Saathane esnafa da turizme de olumlu ...
Kalp Günü'nde kardiyoloji uzmanlarından ortak mesaj: "Az yiyin, çok hareket edin"
YEREL HABERLER Kalp Günü'nde kardiyoloji uzmanlarından ortak mesaj: ...
Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine barınma desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine barınma ...
Başkan Togar’dan örnek farkındalık: Samsunspor forması ile evrensel mesaj
YEREL HABERLER Başkan Togar’dan örnek farkındalık: Samsunspor ...
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı Büyükelçi Amanlıyev: “Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye” Türkmenistan’ın 30. Bağımsızlık Günü etkinliği
YEREL HABERLER Samsun'da Türkmenistan rüzgarı Büyükelçi Amanlıyev: ...
Samsun'a 4 bin kişilik yurt: Türkiye’nin en büyüğü olacak
YEREL HABERLER Samsun'a 4 bin kişilik yurt: Türkiye’nin en büyüğü ...
2. Atakum Kitap Günleri başlıyor Edebiyatın kalbi, Atakum’da atacak
YEREL HABERLER 2. Atakum Kitap Günleri başlıyor Edebiyatın kalbi, ...
Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı Dağı
YEREL HABERLER Büşra öğretmen Kaçkar'da zirve yaptı, hedefi Ağrı ...
Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmek kalp hastalığı riskini artırabilir
YEREL HABERLER Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmek kalp hastalığı ...
Topaloğlu: “19 Mayıs’a gelen her öğrenci artık bizim evladımızdır” 19 Mayıs Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine destek
YEREL HABERLER Topaloğlu: “19 Mayıs’a gelen her öğrenci artık bizim ...
19 Mayıs'ta "Aç Sokak Hayvanı Kalmasın Projesi”
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta "Aç Sokak Hayvanı Kalmasın Projesi”
'Torbacı' karı-kocaya gözaltı
YEREL HABERLER 'Torbacı' karı-kocaya gözaltı
Yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor: Boyu 4,5 metreye ulaştı Kenevir hasadı için makine geliştirildi
YEREL HABERLER Yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.