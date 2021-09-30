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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da vaka sayısı 6 haftadır düzenli olarak artıyor

İHA

Samsun’da vaka sayısı 6 haftadır düzenli olarak artıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, vaka sayılarının 6 haftadır düzenli olarak arttığını, 14 Ağustos'ta yüz binde 160,54 olan vaka sayısının, bu hafta itibariyle yüz binde 271,22 seviyesine ulaştığını söyledi.
Salgın sürecinin başında uzun bir süre Türkiye’de nüfusa göre en çok vaka sayısına sahip olan il olarak dikkat çeken Samsun’da tekrardan tehlike çanları çalmaya başladı. 6 Haftadır sürekli olarak vaka sayılarının arttığı Samsun’da 14 Ağustos'ta yüz binde 160,54 olan vaka sayısının, bu hafta itibariyle yüz binde 271,22 seviyesine ulaştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, HES uygulamasında Samsun’un ‘kırmızı’ renge büründüğünü belirterek, uyarılarda bulundu.

“Vaka sayısı 6 haftadır düzenli bir artış gösteriyor”
Aşının önemine değinerek açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Kovid19 vaka sayılarımız altı haftadır düzenli bir artış gösteriyor. 14 Ağustos'ta yüz binde 160,54 olan vaka sayımız, bu hafta itibariyle yüz binde 271,22 seviyesine ulaştı. Bu artış sonucunda, tüm vatandaşlarımızın ilin anlık vaka durumunu takip edebileceği Sağlık Bakanlığımızın Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasında, Samsun artık kırmızı renge büründü. Bu duruma rağmen insanlarımız böyle bir tablo yokmuş gibi maske ve mesafe kurallarına uymadan sosyal hayatlarına devam ediyor. Sanki il olarak, aşının koruma gücünün sınırlarını keşfetmeye çalışıyor gibiyiz. Aşı, vaka artışına rağmen, şimdiye kadar hastane yatışlarından tüm Samsunluları korudu ve korumaya devam ediyor. Ancak bu tablo sonsuza kadar süremez. Lütfen bu sınırı artık zorlamayalım” dedi.

“35 yaş altı gençlerde 2. doz aşılama oranı yüzde 48”
Gençleri de aşı olmaya davet eden Oruç, şunları söyledi:
"Birinci doz aşı oranında yüzde 87’ye ulaşsak da, ikinci dozda sıkıntımız devam ediyor. İkinci doz aşı verilerine baktığımızda özellikle 35 yaş altı gençlerimizde hedef nüfusa göre ikinci doz aşı oranının düşük olduğunu, yüzde 48 düzeyinde kaldığını görüyoruz. Bu 35 yaş altı gençlerimizden aşı hakkına sahip her iki kişiden birinin aşısını tamamlamadığı anlamına geliyor. Bu rakam 35 yaş üstü hedef nüfusumuzda yüzde 81’in üzerinde. Yani 35 yaş üstünde aşı hakkı olan her on vatandaşımızın 8’i iki doz aşısını yaptırmış durumda. Aradaki bu oransal farkı kapatmak için ilimizde gençlerimize büyük görev düşüyor. Büyüklerimizin aşıya verdiği desteği, gençlerimizin de verme zamanı geldi ve maalesef yavaş yavaş geçiyor. Okullarımızın açık kalması, işyerlerimizin kapanmaması için gençlerimizin aradaki farkı süratle kapatarak bu tabloyu tersine çevirmesi gerekiyor. Elimizde insanların hayatlarını kurtarabilecek bir aşı varken, ben gencim bana bir şey olmaz, aşıya ihtiyacım yok düşüncesiyle, tehlikeyi önemsemememiz yüzünden insanların hayatını kaybetmesine izin vermeyelim. Aşı hakkımız geldiyse aşımızı yaptıralım. Erteleyip ne olacak diye beklemeyelim. İlk dönemlerdeki gibi kurallara daha sıkı bir şekilde uymaya devam edelim. Şu an okullarımızda Valiliğimizin talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortak bir aşı çalışması yürütüyoruz. Ayrıca üniversite kampüslerimizde ve yurtlarımızda da aşı alanlarımızı oluşturuyoruz. Gençlerimize ulaşmak için her noktada onların yanında oluyoruz. İnşallah gençlerimizin bize vereceği güçlü destekle birlikte, kış girmeden Kovid19 vakalarındaki bu artışa bir dur diyeceğiz. Bunu daha önce de yapmıştık, şimdi de yapabiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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