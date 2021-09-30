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Öğrenciler jandarmayı bağrına bastı Minik öğrencilere jandarma tanıtıldı

İHA

Öğrenciler jandarmayı bağrına bastı Minik öğrencilere jandarma tanıtıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği personeli, minik öğrencilere jandarmayı anlattı.
Samsun 19 Mayıs ilçesinde Şehit Hüseyin Aydın İlkokulunu ziyaret eden Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği personelleri Jandarma Astsubay Üçvş. Tuğçe Es Pehlivan ve Jandarma Astsubay. Çvş. Şeyma Nur Onat, öğrencilere jandarmanın önemi ve birimleri hakkında bilgi verdi.
Çocuklarla bir araya gelen kadın astsubaylar, okulun bahçesinde onlarla sohbet etti. Sınıfta çocuklara jandarmanın önemi ve birimleri hakkında bilgi veren Jandarma Astsubay Üçvş. Tuğçe Es Pehlivan, “Bugün Şehit Hüseyin Aydın İlkokulunda öğrencilerimizle güzel vakit geçirdik. Bir anlamda onların yüreklerine dokunduk. Çocukların yüzlerinde gördüğümüz mutlulukla bizler de mutlu olduk. Çocuklar bizleri gördüklerinde çok sevindiler, biz de onları gördüğümüz için çok sevindik. Onlara Jandarma Çocuk dergisini hediye ettik” dedi.

“Öğrenciler jandarmamızı bağrına bastı”
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak ise “Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Kadın astsubaylarımız jandarmanın çalışma faaliyetlerini öğrencilere anlattı. Hoşgörü ve sevgisinden konuşuldu. Kısacası öğrenciler jandarmamızı bağrına bastı” şeklinde konuştu.

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