Samsun Sağlık Müdürü: Vakalar 6 haftadır yükselişte, bu sınırı zorlamayalım

Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Vaka sayımız 6 haftadır artış gösteriyor. Buna rağmen insanlarımız, böyle bir tablo yokmuş gibi hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Lütfen bu sınırı artık zorlamayalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs vaka haritasında, nüfusa oranla her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 271,22 olan Samsun'da İl Sağlık Müdürü Oruç, vaka artışına dikkat çekerek uyardı. Kentte vaka sayılarının 6 haftadır düzenli artış gösterdiğini kaydeden Oruç, "14 Ağustos´ta 100 binde 160,54 olan vaka sayımız, bu hafta itibarıyla 100 binde 271,22 seviyesine ulaştı. Bu artış sonucunda tüm vatandaşlarımızın ilin anlık vaka durumunu takip edebileceği Sağlık Bakanlığı´nın Hayat Eve Sığar uygulamasında Samsun, artık kırmızı renge büründü. Bu duruma rağmen insanlarımız böyle bir tablo yokmuş gibi maske ve mesafe kurallarına uymadan sosyal hayatlarına devam ediyor. Sanki il olarak, aşının koruma gücünün sınırlarını keşfetmeye çalışıyor gibiyiz. Aşı, vaka artışına rağmen şimdiye kadar hastane yatışlarında tüm Samsunluları korudu ve korumaya devam ediyor ancak bu tablo sonsuza kadar süremez. Lütfen bu sınırı artık zorlamayalım" diye konuştu.

`GENÇLERİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR´

Birinci doz aşı oranında yüzde 87´ye ulaşıldığını ancak ikinci dozda sıkıntının devam ettiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Oruç, şunları söyledi:

"İkinci doz aşı verilerine baktığımızda özellikle 35 yaş altı gençlerimizde hedef nüfusa göre ikinci doz aşı oranının düşük olduğunu, yüzde 48 düzeyinde kaldığını görüyoruz. Bu 35 yaş altı gençlerimizden aşı hakkına sahip her iki kişiden birinin aşısını tamamlamadığı anlamına geliyor. Bu rakam 35 yaş üstü hedef nüfusumuzda yüzde 81´in üzerinde. Yani 35 yaş üstünde aşı hakkı olan her 10 vatandaşımızın 8´i iki doz aşısını yaptırmış durumda. Aradaki bu oransal farkı kapatmak için ilimizde gençlerimize büyük görev düşüyor. Büyüklerimizin aşıya verdiği desteği, gençlerimizin de verme zamanı geldi ve maalesef yavaş yavaş geçiyor. Elimizde insanların hayatlarını kurtarabilecek bir aşı varken, `Ben gencim bana bir şey olmaz, aşıya ihtiyacım yok´ düşüncesiyle tehlikeyi önemsemememiz yüzünden insanların hayatını kaybetmesine izin vermeyelim. Aşı hakkımız geldiyse aşımızı yaptıralım. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle birlikte ortak bir aşı çalışması yürütüyoruz. Ayrıca üniversite kampüslerimizde ve yurtlarımızda da aşı alanlarımızı oluşturuyoruz. Gençlerimize ulaşmak için her noktada onların yanında oluyoruz. İnşallah gençlerimizin bize vereceği güçlü destekle birlikte kış girmeden Covid19 vakalarındaki bu artışa 'dur' diyeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

