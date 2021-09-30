Samsun’da kentsel dönüşümde yüzde 50 tamam Kentsel dönüşüm kapsamında Kıran Mahallesi’nin 2'nci etabın yüzde 50'si tamamlandı

Samsun’da İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 201 bin 473 metrekarelik alan üzerinde uygulanan Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi’nde inşaat çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rezerv alanı ilan edilen bölgede çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.



Kıran'a modern yaşam alanı

Depreme dayanıklı 1404 konut ve 37 iş yerinden oluşan proje 2022 yılı sonunda tamamlanacak. Bölgede 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de cami inşa edilecek. Toplamda 201 bin 473 metrekarelik alanın üzerinde inşa edilen projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olacak. Projenin tamamlanmasıyla Kıran Mahallesi, ihtiyaç duyulan tüm sosyal donatı unsurlarıyla modern yaşam alanına dönüşecek.



Çevreci proje olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentsel dönüşüm ile birlikte Samsun’umuz hak ettiği çağdaş, modern, planlı ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline dönüşüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği yerlerden biri de Kıran Mahallesi. Birinci etabın tamamlanmasının ardından hemen işe koyulduk ve ikinci etap başlamıştı. Şu anda çalışmaların yarısı bitti. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde hızla yükseliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İlkadım yeni ve farklı bir vizyona kavuşacak. Burada 85, 95, 100, 115, 120, 127 ve 145 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve 3+1 daireler olacak. Çevreci proje olması hususunda da büyük hassasiyetler gösterdik. 20 bin 897 metrekare yeşil alan olacak" dedi.



“Samsun'un yarınlarını inşa ediyoruz”

Kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi, yeni ve planlı şehirleşme olarak görmediklerini de söyleyen Başkan Demir, şunları söyledi: "Samsun’da kaydedilen gelişme, gerçekten de şehrin tarihine geçecek nitelikte. Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür. Gerek kendi imkânlarımız gerekse Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ işbirliği ile Samsun'un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de bu süreci ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle insanımızın daha mutlu olması, çocukların daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışıyoruz.”

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