Tez projesine TÜBİTAK’tan destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doktora öğrencisi Merve Deniz Genç’in tez projesi, TÜBİTAK tarafından desteğe layık görüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Merve Deniz Genç’in ‘’Köpek Spermasının Kriyoprezervasyonunda Mezenkimal Kök Hücre ve Seminal Plazma Kaynaklı Eksozomların Etkinliğinin Değerlendirilmesi’’ başlıklı tez projesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı tarafından destek aldı.

OMÜ Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÖKMER) desteklediği tez projesi, Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Çevik danışmanlığında yürütülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.