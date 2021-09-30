Canik Belediyesi’nin periyodik olarak düzenlediği bu haftaki hizmet içi eğitim programında belediye personeline ‘Kamu İhale Mevzuatı’ eğitimi verildi.

Canik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa belediyenin farklı birimlerinde çalışan 50 personel katıldı. Kamu ihale Uzmanı Dr. Nazım Yılmaz tarafından verilen eğitim programında tüm yönleriyle İhale Kanunu ele alındı.

Gerçekleştirilen eğitim programıyla ihaleler konusunda personele yetkinlik kazandırmayı amaçladıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, personele nitelik kazandırmak adına hizmet içi programlara devam edeceklerini ifade etti. Eğitimin personelle birlikte kurumların gelişmesine de katkı sağladığını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyeler vatandaşa hizmet sunulan kurumlardır. Eğitimli personele sahip kurumlarda vatandaşın talep ve sorunları daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. Bu bağlamda, nitelikli eğitime sahip çalışma arkadaşlarımızın olması belediyemize ve vatandaşımıza her konuda katkı sağlayacaktır” dedi.

Canik Belediye Meclis salonunda gerçekleşen eğitim programında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde; İhalede Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri, İhale Usulleri, Doküman Hazırlama, Teklif ve Başvuruların Sunuş Şekilleri, Doğrudan Temin, Eİhale Süreçleri Uygulamaları kapsamlı şekilde anlatıldı.

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