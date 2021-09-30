Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden dönerken, şoförü bıçaklayan şahıs da darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü K.B. boynundan yaralandı. Özel bir hastaneye ait ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. K.B.'yı bıçakladığı iddia edilen S.C. ise darp sonucu yaralandı. S.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.