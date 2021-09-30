Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 53 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D.'yi (45) telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtarak korkutup kandırıp 53 bin lira parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan B.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.