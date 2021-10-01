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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Kampüs Kimya'dan 1 yılda 1,5 milyon TL ciro

İHA

OMÜ Kampüs Kimya'dan 1 yılda 1,5 milyon TL ciro

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi bünyesinde "Kampüs Kimya" markasıyla kurulan üretim tesisinde 25 farklı temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor. Tesis 1 yıl içerisinde 1,5 milyon TL ciro yaptı.
Fakülte binasında yaklaşık 2 bin metrekare alanda üretim tesisi kuruldu. Oluşturulan ‘Kampüs Kimya’ markasıyla OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanlar tarafından kolonya, dezenfektan, deterjan, yüzey temizleyici gibi 25 farklı çeşitte temizlik ürünü üretiliyor. Satılan ürünlerin getirdiği ciro ise üniversitenin ihtiyaçları için harcanıyor. Kampüs Kimya ekonomik getirinin yanı sıra öğrencilere staj yeri imkanı da sunuyor. Pandemi döneminde staj yeri bulamayan öğrencilerin uğrak yeri olan Kampüs Kimya üretime devam ediyor.

"Kaliteden ödün vermiyoruz"
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren OMÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbil Ağar, "25 farklı ürün üretiyoruz. Bunun dışında bize gelen özel siparişleri de karşılamaya çalışıyoruz. Bu müessese üniversite bünyesinde kurulmuştur. FenEdebiyat Fakültesi döner sermaye saymanlığına bağlıdır. Aynı zamanda buranın gelirleri üniversitemize harcanmaktadır. Kimse döner sermayeden pay almamaktadır. Buranın kuruluş amacı öncelikle olarak hem üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak hem de kamu kurum ve kuruluşlara satış yapmaktadır. Ürünler çok cüzi bir karla satılıyor. Kaliteden ödün vermiyoruz. Buranın diğer bir kuruluş amacı da staj öğrencilerine hem staj yeri bulmak hem de deneysel olarak bir faaliyet göstermektir. Pandemiden dolayı bu yıl staj yeri bulamayan kimya mühendisliği öğrencileri ve kimya öğrencileri burada staj yaptılar. Bu işi öğrendiler. Satışlarımız devam ediyor” dedi.
Bir yılda 1,5 milyon TL ciro yaptıklarını belirten Ağar, “Bu yılki ciro hedefimiz 2 milyon TL'dir. Büyük bir miktarına zaten ulaştık. Yine de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürünlerimizin çeşitliliğini artırarak daha da çalışmalarımızı kuvvetli bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kampüs Kimya üretim tesisinde emeği geçen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a ve FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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