Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir başlangıç"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST 2022'nin Samsun’da yapılacak olmasını değerlendirerek, "TEKNOFEST, Samsun için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Dört yıldan bu tarafa teknolojinin, yeniliğin, buluşun, havacılığın ve özgüvenin adı olan TEKNOFEST, gelecek yıl Samsun’da heyecan ve gurur yaşatacak. Bu büyük festivalin Samsun’da gerçekleştirilmesi için gayret gösteren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji festivali olmadığını, kaybedilen özgüvenin geri kazanımının adı olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST’in 2022’de Samsun’da yapılmasının çok değerli olduğunu söyleyerek bunun şehir için yeni bir başlangıç olacağını vurgulayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak güçlü bir şekilde festivale hazırlanmaya başladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ünal, “Bu yıl festivalde elde ettiğimiz başarılar, festivalin Samsun’a verilmesi kararının ne denli isabetli olduğunu göstermektedir. Bu vesileyle Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlatarak Türkiye’nin dünya ligine girmesini sağlayan ve festivalin Samsun’da yapılması konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sorumluluğu Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Üniversitesi ve diğer paydaşlarla güçlü bir iş birliği yaparak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Üniversitemiz, Samsunumuz ve çevre iller için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonu çabalarıyla ilimize kazandıran tüm kurum, kuruluş ve yöneticilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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