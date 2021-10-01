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Veliler ve çocukları el ele korona aşısı oldu Ortaokul öğrencileri velileriyle birlikte okul içinde Kovid-19 aşısı oldu

İHA

Veliler ve çocukları el ele korona aşısı oldu Ortaokul öğrencileri velileriyle birlikte okul içinde Kovid-19 aşısı oldu

Samsun’da ortaokulda kurulan aşı uygulama merkezinde veliler ile çocukları el ele tutarak korona aşısı oldu.
Yüz yüze eğitimin devam etmesi amacıyla okullarda ve yurtlarda aşı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Canik ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu’nda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı uygulama merkezi oluşturuldu. 1217 yaş grubundaki öğrenciler sıraya girerek aşılarını oldu. Bazı veliler ise çocuklarının elinde tutarak onlara destek verdi.

“85 bin öğrencinin yüzde 40’ı aşılı”
Ortaokulda gerçekleştirilen aşı etkinliğinde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Öğrencinin aşı olması için öğrencinin ilk olarak ENabız üzerinden onay alması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru evrakı ile okul müdürümüz, öğretmeniz ve sağlık ekibimiz bunu değerlendiriyorlar. Aşı uygun ise burada ekiplerimiz aşılarını yapıyorlar. Burada aşısını yaptıktan sonra belli bir süre çocuklarımızı dinlendiriyoruz. Sağlık ekiplerimiz de bunu takip ediyorlar. Daha sonrasında derslerine devam edebiliyorlar. Tercihe göre aşı yapıyoruz. Genelde şuanda öğrencilerimiz Biontech’i tercih ediyorlar. Rakamsal olarak baktığımız zaman Samsun'da 12 17 yaş olarak 85 bin öğrencimiz mevcut. Bunların yüzde 40'ı aşılı durumda. Yani 10 kişiden 6'sı aşılı değil. Bu aşı oranını yükseltmemiz lazım. Ne kadar çift doz aşıyı arttırsak okullarımızda eğitim o kadar devam edecektir. Bir sınıfımızda 2 pozitif öğrencimiz vardı. Fakat sınıfta 7 kişi çift doz aşılı olduğu için o 7 kişi eğitimine devam etti. Sınıfımızı kapatmamış olduk. Bundan sonraki dönemlerde de sınıfta çift aşılılar var ise sınıflarımız kapanmamış olacak” dedi.
Samsun'da 1. doz aşı oranının yüzde 87, 2. doz aşı oranının ise yüzde 73 bandında olduğu bilgisini veren Oruç, “Üniversiteler de açılıyor. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için okulda aşı çalışması yaptık. 3 4 gündür bu çalışmayı yapıyoruz. Bu hafta içerisinde 900 öğrencimizi aşıladık” diye konuştu.
Kızı aşı olurken destek veren baba İdris Kodalak, “Baba kız aynı anda aşı olduğumuz için mutluyuz. Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz. Sağlığımız açısından herkes aşılansın. Birinci dozu olmuştum, ikinci dozu da şimdi oldum. Okullarda olması çok güzel bir uygulama” diye konuştu.
Babası ile birlikte aşı olan 7’nci sınıf öğrencisi Semanur Eylül Kodalak, “Çok güzel uygulama. Bütün öğrenciler aşı olabilir” şeklinde konuştu.
Diğer öğrenciler de akranlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

5 adımda aşı onayı
Aşı yaptırmak isteyen 12 17 yaş arası öğrencilerin velileri ilk olarak ENabız sistemi üzerinden “çocuklarım” sekmesi üzerinden çocuğunun ismini seçiyor. İkinci aşamada “Kovid 19 aşı bilgileri” bölümüne tıklıyor. Üçüncü aşamada “talep oluştur” bölümüne giriliyor. Dördüncü aşamada ise “Kovid19 pandemik aşılaması için aşı tanımlamanız yapılmıştır. Aşı randevusu almak için velayet hakkına sahip kişilerce aşı onam formunun onaylanması gerekmektedir. Onaylamak için butonu tıklayınız” çıkıyor. Son beşinci adımda ise Kovid19 aşı uygulaması bilgilendirme ve onam formundaki “okudum anladım” butonuna tıklanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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