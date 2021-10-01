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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da “İtfaiye Haftası”

İHA

Samsun’da “İtfaiye Haftası”

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda “İtfaiye Haftası” nedeniyle düzenlenen programda güçlü teşkilat yapısına ve yıl içerisinde yapılan müdahalelerdeki başarılar anlatılarak personelin gerek fiziki mekan, gerekse donanım açısından sahip olunan güçlü yapısı vurgulandı.
İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bir etkinlik programı düzenlendi. Programa Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, Anakent Şirketi Genel Müdürü Fatih Karaçor, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, sendika başkanları, büyükşehir bürokratları ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri katıldı.
İtfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, "İtfaiye Dairemizde çalışan arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Bu sene zor zamanlar geçirdik, yangınlarla karşı karşıya kaldık. Devletimiz, belediyelerimiz, özel sektör, gönüllü vatandaşlarımız el birliğiyle buralarda cansiperane çalışarak yangınları söndürdü. Ekiplerimiz de, hemen yangın bölgelerine giderek çalışmalara destek verdi. Hem o bölgedeki kurumlarımızdan hem de oradaki vatandaşlarımızdan çok büyük bir teşekkür aldık. Güçlü bir itfaiye teşkilatına ve profesyonel bir ekibe sahibiz. Allah hepinizden razı olsun. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

“Gurur duyuyoruz”
İtfaiyenin Osmanlı’dan gelen bir teşkilat olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Bizler ve hemşerilerimiz, Samsun İtfaiyesi’nin gücü, imkanları ve yetenekleriyle gurur duyuyoruz. Gerek fiziki mekanlar gerekse donanım açısından Samsun İtfaiyesi çok iyi noktadadır. İnşallah daha iyi yerlere gelerek hizmet kalitesini çok daha iyi seviyelere hep birlikte çıkaracağız. Hem bölgemize örnek olacağız hem de Samsun'umuzu Türkiye'de en güzel noktaya getireceğiz. Tüm birimlerle koordinasyonu sıkı tutarsak yaptığımız işe ne kadar sahip çıkarsak başarı da beraberinde gelir. Yaptığınız işlere baktığımızda ekip ruhunu ve başarıyı açıkça görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ise “Müdahale gücü, organizasyon yapısı, olaylar karşısındaki organize olma becerisi ve mesleki becerisi açısından Samsun İtfaiyesi olarak örnek bir teşkilat olduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktada itfaiyemiz teknolojiyi yakından takip ederek modern bir görünüme kavuştu. Sadece Samsun’a değil tüm ülkemizin destek talep ettiği bir il haline geldi. Tekrar itfaiye haftamızı kutluyor, kazasız belasız bir meslek hayatı diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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