‘2. Atakum Kitap Günleri’ başladı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “Atakum’da vatandaşlarımız kitaba doyacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘2. Atakum Kitap Günleri’ başladı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “Atakum’da vatandaşlarımız kitaba doyacak”

İHA

‘2. Atakum Kitap Günleri’ başladı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “Atakum’da vatandaşlarımız kitaba doyacak”

Samsun’da Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Atakum Kitap Günleri” büyük bir coşkuyla başladı.
“2. Atakum Kitap Günleri” kapılarını kitapseverlere açtı. Etkinliğin açılışı Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. 40 yayıncı, 100 marka, 50 yazar ve binlerce eseri kitapseverlerle buluşturacak Kitap Günleri, 110 Ekim tarihleri ve 10.0021.00 saatleri arasında Atakum Kent Meydanı’nda ziyarete açık olacak.

“Atakum dünya kenti olma yolunda ilerliyor”
Atakum’un dünya kenti olma yolunda ilerlediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum Kitap Günleri’nin ilkini 2019 yılının Aralık ayında açmıştık. Yayıncılar o zaman bu ölçekteki fuarlarla kıyasladıklarından en çok ziyaretçinin Atakum’da olduğunu ve en çok kitabın da yine Atakum’da satıldığını söylemişlerdi. 2020’de etkinliğe pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Bu yıl ikincisini düzenledik. Atakum Kitap Günleri etkinliğini devam ettireceğiz. Etkinliğimiz bundan sonraki yıllarda böyle çadırlarda değil, çok güzel mekanlarda olacak. İçerisinde sanat, kültür evleri de olacak. Fuarın dışında başka sanatsal etkinlikler, edebi etkinlikler ve imza günleri de olacak. Atakum; kültür ve sanat kenti, üniversite kenti. Atakum sınırları içerisinde 40 bin üniversite öğrencisi var. Bunun 7 binini de yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Atakum ve Samsun bir dünya kenti olma yolunda ilerliyor. Biz de onun gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Kitap günleri de bunlardan bir tanesi” dedi.

“Vatandaşlarımız kitaba doyacak”
Atakumlu vatandaşların kitaba doyacağını dile getiren Başkan Cemil Deveci, “Kitap Günleri’ne 50’nin üzerinde yazarımız gelecek. 40 yayınevimiz var. 100’den fazla marka var. Binlerce kitabımızla birlikte Atakum’da vatandaşlarımız kitaba doyacak. Atakum, Karadeniz’in en eğitimli insanlarının yaşadığı bir kent. Kitap fuarı için birçok ilçeden ve çevre illerden gelenler oldu. Kitap günü etkinliğimiz yoğun ilgi görüyor. Her gelen en az bir kitap alıyor. Dolayısıyla kitap satışı da çok oluyor. Buna paralel olarak da kitap yazarları ve yayıncılar da bundan çok memnun oluyorlar. Biz de bu durumdan çok memnun oluyoruz çünkü Atakum ve Türkiye kitap okumuş oluyor” diye konuştu.

“Aradığımız birçok kitabı burada buldum”
Etkinliği değerlendiren ziyaretçilerden İlknur İşçi, “Atakum Belediyesi’nin gençlere böyle bir imkan sağlaması bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir yıllık aranın ardından tekrar yapılması bizleri memnun etti. Atakum halkı olarak yapılan hizmetlerden memnunuz. Kitap okuyarak zenginleşiyoruz. Aradığım birçok kitabı burada bulduk. İçerik olarak da oldukça dolu bir etkinlik olmuş” şeklinde konuştu.

“Böyle bir etkinliğin ilçemde yapıldığı için çok mutluyum”
Önemli etkinliğin Atakum’da yapılmasından mutlu olduğunu belirten Alp Önal, şunları söyledi:
“Bu kadar kapsamlı bir etkinliğin Atakum’da yapıldığı için çok mutluyum. Şehrimde bu tür etkinlikleri daha fazla görmek istiyorum. Daha önceden yapıldığı zaman gelmiştik. Bu tür etkinliklere sık sık gelemeye çalışıyoruz. Aradığım birçok kitabı da burada buldum. Yayın evlerinin tamamına yakını da burada stant açmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Yazarlarla söyleşiler
2. Atakum Kitap Günleri kapsamında düzenlenecek söyleşi programına 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Yazar Irmak Zileli, 16.30’da Yazar Sinan Yağmur, 18.00’de Yazar Bekir Öztürk ve Tiyatrocu Haldun Açıksözlü; 3 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Yazar Zeynep Aliye, saat 15.00’te Yazar Süreyya Köle ve Yazar Zeynep Aliye, 18.00’de Araştırmacıyazar İsmail Tokalak; 6 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Yazar Kadir Akın; 7 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Şair Bircan Çelik, 17.00’de Şairyazar Serkan Türk; 8 Ekim Cuma günü saat 18.00’de AvukatMimar Cemalettin Küçük; 9 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te TarihçiYazar Sinan Meydan,14.00’te Yazar Aziz Avcı, 15.30’da Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Taş, 17.00’de İlahiyatçıYazar Cemil Kılıç, 19.00’da AraştırmacıYazar Meriç Gök ve Yazar Ebru Çaloğlu; 10 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Yazar Ebru Çaloğlu, 15.30’da Yazar Dr. Mustafa Çağlar, 17.00’de Şair Atilla Küçükala, 18.00’de İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık konuk olacak.
Edebiyatçıları kitapseverlerle buluşturacak etkinlik kapsamında 1 Ekim Cuma günü Suat Duman, Hanife Uzun; 2 Ekim Cumartesi günü Irmak Zileli, Sinan Yağmur, Volkan Konya, Suat Duman; 3 Ekim Pazar günü Dilek Şalcı, Bengü Alkan, Hanife Uzun; 6 Ekim Çarşamba günü Hanife Uzun, Ebru Çakır; 7 Ekim Perşembe günü Serkan Türk, Semrin Şahin, Bircan Çelik Gevrekçi, 8 Ekim Cuma günü Bengü Alkan, Recep Şen, Ahmet Kafkas; 9 Ekim Cumartesi günü Faruk Duman, Ertuğrul Taş, Melahat Kanoğlu, Sinan Meydan, Cemil Kılıç; 10 Ekim Pazar günü Mustafa Çağlar, Faruk Duman, Ahmet Kafkas, Fatih Kazım Kuruçaylı, Cemil Kılıç etkinlik alanında imza günü düzenleyecek.
Kitap günlerinde ayrıca Barış Yarkadaş, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, Cemil Kılıç, Haldun Açıksözlü, Sinan Yağmur, Mehmet Okuyan, Irmak Zileli, Volkan Konya, Zeynep Aliye, Ahmet Kafkas, Recep Şen, Semrin Şahin, Meryem Nart, Gamze Aydeniz, Süreyya Köle, Atilla Küçükala, Bircan Çelik (Gevrekçi), Kadın Akın, Cemalettin Küçük, Serkan Türk, Aziz Avcı, Samsun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ertuğrul Taş, Meriç Gök, Ebru Çaloğlu, Dr. Mustafa Çağlar, Behruz Dijurian, A.Dilara Keskin, Elif Çırak, Burak Güler, Menşure Atmaca, Ertuğrul Taş, Dilek Şalcı, Melahat Kanoğlu, Bengül Alkan, Bilsen Şahin, Serkan Emir, Ömer Keskin, Asena Özbağ, Demet Türkmen, Ünal Kar, Melek Koç, Eylem Karabulut, Dr. İsmail Bozkurt, Fevzi Aslan, Yunus Yılmaz, Ebru Çakır, Suat Duman, Mustafa Çağlar, Hanife Uzun, Fatih Kazım Kuruçaylı, Yavuz Yılmaz, Ersin Yeni, Köksal Aydın, Erkan Karasoy, Binali Gül, Gülseren Akdaş, Ali Eryılmaz, Fatma Hatun Esen, Taner Metin, Betül Fırat, Dr. Deniz Taşkın, Prof. Dr. Ebubekir Altıntaş, İdris Anarat, Zeynep Batımor gibi deneyimli yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da “İtfaiye Haftası”
YEREL HABERLER Samsun’da “İtfaiye Haftası”
Veliler ve çocukları el ele korona aşısı oldu Ortaokul öğrencileri velileriyle birlikte okul içinde Kovid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Veliler ve çocukları el ele korona aşısı ...
Sağlıklı beslenmede süreklilik şart
YEREL HABERLER Sağlıklı beslenmede süreklilik şart
Dijital diş hekimliği ile ölçü hataları azalıyor
YEREL HABERLER Dijital diş hekimliği ile ölçü hataları azalıyor
Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir başlangıç"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir ...
Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 175 milyon TL olması öngörülüyor
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis ...
Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı
Öğretmenlere "Dijital Araçlarla Matematik Öğrenimi" anlatıldı
YEREL HABERLER Öğretmenlere "Dijital Araçlarla Matematik Öğrenimi" ...
TİM 2020 İhracatçı Raporu’nun yıldızı Samsun Yurt Savunma oldu
YEREL HABERLER TİM 2020 İhracatçı Raporu’nun yıldızı Samsun Yurt ...
Şeyda, polis ağabeyinin silahıyla intihar etmiş 
YEREL HABERLER Şeyda, polis ağabeyinin silahıyla intihar etmiş 
Samsun’da solistler geçidi Türküseverler unutulmaz bir gece yaşadı
YEREL HABERLER Samsun’da solistler geçidi Türküseverler unutulmaz ...
OMÜ Kampüs Kimya'dan 1 yılda 1,5 milyon TL ciro
YEREL HABERLER OMÜ Kampüs Kimya'dan 1 yılda 1,5 milyon TL ciro
Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı
YEREL HABERLER Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı
Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü
YEREL HABERLER Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü
Samsun'da hız limitleri yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da hız limitleri yeniden düzenlendi
'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER 'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş ...
‘Kamu İhale Mevzuatı’ eğitimi
YEREL HABERLER ‘Kamu İhale Mevzuatı’ eğitimi
Başkan Doğan’dan eğitime tam destek Doğan: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan eğitime tam destek Doğan: “Sosyal ...
Tez projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Tez projesine TÜBİTAK’tan destek
Samsun’da kentsel dönüşümde yüzde 50 tamam Kentsel dönüşüm kapsamında Kıran Mahallesi’nin 2'nci etabın yüzde 50'si tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun’da kentsel dönüşümde yüzde 50 tamam Kentsel ...
114 ‘can’ kurtardılar Cankurtaranlar yaz sezonunu kapattı
YEREL HABERLER 114 ‘can’ kurtardılar Cankurtaranlar yaz sezonunu ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.