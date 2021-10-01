Misafir olduğu evin otomobilini çaldı

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Samsun'da misafir olduğu evin sahiplerinin aracını çalarak kaçan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. adlı şahıs, il dışından gelerek yanında misafir olan M.C.'nin evden anahtarı alıp otomobilini ve evde bulunan cep telefonunu çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Polis M.C.'yi çalıntı araçla birlikte Kavak ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.C., "hırsızlık" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, . tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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