7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin 698 TL ceza

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Ersin U.´ya 2 bin 698 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-10-01 17:24:34



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