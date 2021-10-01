'25 milyon TL tasarruf sağlayacak' Çiftçilere organik gübre desteği Yaşlılar Günü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'25 milyon TL tasarruf sağlayacak' Çiftçilere organik gübre desteği Yaşlılar Günü etkinliği

İHA

'25 milyon TL tasarruf sağlayacak' Çiftçilere organik gübre desteği Yaşlılar Günü etkinliği

– '25 milyon TL tasarruf sağlayacak' olan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesine kurulan beton santrali faaliyete başladı. Saatte 90 metreküp üretim yapan beton santrali, merkez 4 ilçenin beton ihtiyacını karşılayacak.
İlçelerde yol yapım faaliyetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaliteyi artıracak, çalışmaları hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek beton santrallerini faaliyete geçirmeye başladı. İlkadım ilçesine kurulan ve Canik, Tekkeköy, Atakum ilçelerinin de ihtiyacını karşılayacak olan santralin açılışı Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ahmet Bayır’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yılda 25 milyon TL tasarruf sağlayacak santral, yol çalışmalarına da hız katacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun için önemli bir gün olduğunu ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, “Beton maliyetleri çok yükseldiği için ‘imalatını daha ekonomik üretelim’ dedik. Samsun’da birçok alanda yol ve üst yapıda betona bizim sürekli ihtiyacımız var ve kendimiz üretelim prensibinden yola çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in talimatıyla Bafra, Çarşamba, İlkadım ve Kavak olmak üzere 4 tane beton santralini kurduk. Kendi beton ihtiyacımızı bu santrallerimizden karşılayacağız. Gerektiğinde piyasaya da satış yapacağız. 24 adet de mikser siparişi verildi. Bunların 9’u şu an geldi. Makine parkı bakımından güçlü bir belediyeyiz. Büyükşehir olarak mıcırımızı, taşımızı kendimiz üretiyoruz. Geçen yıl bin 200 kilometrenin üzerinde yol yaptık. Bu sene bu sayıyı geçmeyi planlıyoruz. Alt yapısı yapılmamış hiçbir yer kalmayacak” dedi.

Çiftçilere organik gübre desteği
Samsun Büyükşehir Belediyesi, DOKAP desteği ile birlikte organik üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere 2 bin 110 adet organik gübre ve 180 adet de bitki koruma ilacı dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve DOKAP’ın da desteklediği “Çarşamba İlçesi Çakmak Barajı Çevresel Sulama Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Destekleme Projesi” kapsamında yapılan dağıtım törenine yoğun bir katılım sağlandı.
Yapılan bu proje ile 2 bin 700 hektar alanda 4 bin 400 ton organik fındık üretiminin yapıldığı Samsun’da Çakmak Barajı Havzası’nda doğal yaşamın korunması ve içme suyunun kirlenmesinin önlenmesi amaçlandığı ifade edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, “Organik fındık tarımında verim ve kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında organik gübre, bitki koruma ilacı desteği sağlıyoruz. Bu proje ile içme suyu havzası korunurken alandan elde edilen üretimin artması ve çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi de amaçlanıyor. Hedefimiz organik fındık üretiminin devam etmesi ve yeni organik üreticilerin sayısı ve ekim alanlarının artırılması. Bu havzada organik tarımı teşvik eden çitçilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Törene ayrıca DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Yaşlılar Günü etkinliği
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar hobi atölyesinde yaptıkları el emeği ürünlerini Cumhuriyet Meydanı’nda sergiledi.
Samsun’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı örnek bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, hobi atölyesinde kendi emekleriyle yaptıkları el ürünlerini sergiye çıkardı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Emrah Baş, "Huzurevimizde kalan yaşlılarımız hobi atölyesinde yapmış oldukları el emeği ürünleri sergileme fırsatı buldu. Pandemi kuralları çerçevesinde belediye olarak çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Huzurevinde ve şehrin belli noktalarında yaşlılarımıza keyifli vakitler geçirmelerini sağlıyoruz. Onları tıpkı kendi annemiz babamız gibi 7 gün 24 saat koruyup kolluyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Cumhuriyet Meydanı'nda açtığımız bu sergide ürünlerini sergileyip bir nevi kendilerine de katkı sağlıyorlar. Bu tür etkinlikler yaşlılarımıza ayrıca psikolojik açıdan çok büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.
Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk’ un da katılımı ile huzurevi sakinleri ile Sevgi Kafe’de yemek organizasyonu da yapıldı. Programa Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı
7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin 698 TL ceza
YEREL HABERLER 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin ...
İlkadım’dan ABD’ye ’Ülkü Ocakları’ tepkisi
YEREL HABERLER İlkadım’dan ABD’ye ’Ülkü Ocakları’ tepkisi
Misafir olduğu evin otomobilini çaldı
YEREL HABERLER Misafir olduğu evin otomobilini çaldı
Rektör Ünal: “Her zaman daha iyiye ulaşmayı amaçlıyoruz” Rektör Ünal, Havza Kaymakamı Nayman ve Havza Belediye Başkanı Özdemir ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Her zaman daha iyiye ulaşmayı ...
Canik’teki ‘yağmur suyu kolektör hattı’ tamamlandı Bölgedeki su baskını riski ortadan kalktı
YEREL HABERLER Canik’teki ‘yağmur suyu kolektör hattı’ ...
Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı
YEREL HABERLER Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek ...
‘2. Atakum Kitap Günleri’ başladı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “Atakum’da vatandaşlarımız kitaba doyacak”
YEREL HABERLER ‘2. Atakum Kitap Günleri’ başladı Atakum Belediye Başkanı Av. ...
Samsun’da “İtfaiye Haftası”
YEREL HABERLER Samsun’da “İtfaiye Haftası”
Veliler ve çocukları el ele korona aşısı oldu Ortaokul öğrencileri velileriyle birlikte okul içinde Kovid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Veliler ve çocukları el ele korona aşısı ...
Sağlıklı beslenmede süreklilik şart
YEREL HABERLER Sağlıklı beslenmede süreklilik şart
Dijital diş hekimliği ile ölçü hataları azalıyor
YEREL HABERLER Dijital diş hekimliği ile ölçü hataları azalıyor
Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir başlangıç"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir ...
Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 175 milyon TL olması öngörülüyor
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis ...
Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı
Öğretmenlere "Dijital Araçlarla Matematik Öğrenimi" anlatıldı
YEREL HABERLER Öğretmenlere "Dijital Araçlarla Matematik Öğrenimi" ...
TİM 2020 İhracatçı Raporu’nun yıldızı Samsun Yurt Savunma oldu
YEREL HABERLER TİM 2020 İhracatçı Raporu’nun yıldızı Samsun Yurt ...
Şeyda, polis ağabeyinin silahıyla intihar etmiş 
YEREL HABERLER Şeyda, polis ağabeyinin silahıyla intihar etmiş 
Samsun’da solistler geçidi Türküseverler unutulmaz bir gece yaşadı
YEREL HABERLER Samsun’da solistler geçidi Türküseverler unutulmaz ...
OMÜ Kampüs Kimya'dan 1 yılda 1,5 milyon TL ciro
YEREL HABERLER OMÜ Kampüs Kimya'dan 1 yılda 1,5 milyon TL ciro
Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı
YEREL HABERLER Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı
Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü
YEREL HABERLER Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.