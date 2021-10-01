2 bin 226 uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs, narkotik polisinin takibi sonucu bir araçta 2 bin 226 adet sentetik ecza ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine K.Ö.'yü takibe aldı. Takip sonucu K.Ö.'nün içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 2 bin 226 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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