‘7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda “Dünya 5’ten büyüktür” mesajı OMÜ Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal: “Dünya 5’ten büyüktür’ söyleminin yüksek sesle dillendirmenizi istiyoruz” SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın: “Uluslararası öğrenci hem kültür elçisidir hem de siyasi bir elçidir”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”nda Samsun'dan dünyaya “Dünya 5’ten büyüktür” mesajı verildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyuma Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.



“Uluslararası öğrenci hem kültür elçisidir hem de siyasi bir elçidir”

Uluslararası öğrencilerin ülke için önemli ve kıymetli olduğunu belirten Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Yabancı bir ülkede eğitim aldıktan ve kendi ülkene döndükten sonra bunun sizin hayatınıza nasıl yansıdığını ifade etmek istiyorum. Dünyada 7 milyonun üzerinde uluslararası öğrenci var. Türkiye ise bunun yaklaşık 200 bininin barındırıyor. Uluslararası öğrenci hem kültür elçisidir hem de siyasi bir elçidir. Ama aynı zamanda ekonomik olarak da bulunduğu ülkelere çok ciddi katkısı olan bir yapısı vardır. Örneğin Batı ülkelerine baktığımız zaman İngiltere’de, Amerika’da ve diğer ülkelerde bir bölüme özellikle de lisansüstü düzeyde 40 öğrenci geldiğinde bölüm başkanı ‘bölümün 4 senesini kurtardık’ diyor. Sadece o 40 öğrenci 4 yıl o bölümü ekonomik olarak yükseltiyor ve ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlıyor. Bizdeki uluslararası öğrencilerin hepsi kıymetlidir. Afrika’dan, Asya’dan, Orta Asya’dan gelen öğrencilerimiz elbette kıymetlidir. Daha önceden adını bile bilmediğimiz vatandaşlarla karşılaşıyoruz, aynı zamanda biz de onlardan o ülkeler hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Uluslararası öğrencileri biz öteki olarak görmüyoruz. Biz Müslüman’ız, İslam kültürünün temel özelliği ötekini kucaklamaktır. Dışlamak ya da itmek değil, ötekini kendi şemsiyesinin altına almaktır. Bundan dolayı da biz ülkemize gelen uluslararası öğrencileri kardeş olarak görüyoruz” dedi.



“Dünya 5’ten büyüktür’ söylemini yüksek sesle dillendirmenizi istiyoruz”

Uluslararası öğrencileri gönül elçisi olarak gördüklerini söyleyen OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, “Biz arkadaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Maddi ve manevi bütün imkanları seferber edeceğiz. Sizlerden de istediğimiz tek şey gelişiminizi tamamlamak, nitelikli bir eğitim almak suretiyle kendi ülkenize gitmek ve çözümün bir parçası olmaktır. İnsanlığın kurtuluşuna, insanlığın onuruna kendi memleketinizin, coğrafyanızın ayağa kalkması için çözümün bir parçası olmanız tek arzumuz. Biz sizi gönül elçisi olarak görüyoruz. Bu ülke adına, Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla dile getirdiği ‘Dünya 5’ten büyüktür’. O ‘5’ten büyüktür’ söylemini yüksek sesle dillendirmenizi istiyoruz. 35 tane ülkenin dünyayı parselleyemeyeceğini, dünyada yaşayan her bireyin her insanın burada bir hakkı olduğunu ve bu onurun korunma zorunluluğu olduğunu, insan hakkı söyleminin tımar etmenin aracı olarak kullanılmayacağı söylemini üretecek olan sizlersiniz. Sizden tek beklediğimiz şey, o söylemin uzak noktalardaki dalga kıranı olmanızdır” ifadelerini kullandı.



"Uluslararası öğrenciliğin önemini ben de benimsiyorum"

Samsun Valisi Zülküf Dağlı ise şöyle konuştu:

“Bizim açımızdan dostluk ve kardeşliğin artması ve bununla birlikte iyi bir ev sahipliği yapabilir miyiz? Türkiye için önde gelen her zaman bu içgüdü olmuştur. Samsun Valiliği Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti adı altında bir birim oluşturduk. Bu birimin temel amaçları nitelikli uluslararası öğrencileri ilimize kazandırmak. Daha sonradan bu öğrenciler geldiğinde onların yurt ve barınma ihtiyacı sorununa yardımcı olmak. Sosyal ve güvenlik gibi sorunlar olursa bunlarla ilgilenmektir. Uluslararası öğrenciliğin önemini ben de benimsiyorum. Bunun çok önemli bir tecrübe olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah bu sempozyumumuz da hayırlara vesile olur.”

Sempozyum hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

