Samsun'da genç kadının ölümü şüpheli bulundu

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Samsun'da evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden rahatsızlanarak 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk annesi Duygu B.A.(31) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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