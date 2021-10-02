Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

DHA

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı


Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da otomobilden inen kimliği belirsiz grup, Batuhan Ö. (25) ve kardeşi Emirhan Ö. (21) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine grubun saldırdığı 2 kardeşten Emirhan tüfekle, Batuhan Ö. de darp sonucu yaralandı. İki kardeş tedaviye alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Ö. ile ağabeyi Batuhan Ö. sokakta yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına gelen otomobilden inen kimliği belirsiz grupla tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, gruptan bir kişi av tüfeğini ateşledi. Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Emirhan Ö. ve darbedilen ağabeyi Batuhan Ö., yaralandı. Saldırganlar, aynı otomobile binerek kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı kardeşler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, kaçan saldırganları tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-10-02 20:15:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da genç kadının ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da genç kadının ölümü şüpheli bulundu
Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
‘7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda “Dünya 5’ten büyüktür” mesajı OMÜ Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal: “Dünya 5’ten büyüktür’ söyleminin yüksek sesle dillendirmenizi istiyoruz” SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın: “Uluslararası öğrenci hem kültür elçisidir hem de siyasi bir elçidir”
YEREL HABERLER ‘7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda “Dünya 5’ten ...
Sonbahar Sanat Atölyeleri Sergisi’nde el emeği ürünler görücüye çıktı
YEREL HABERLER Sonbahar Sanat Atölyeleri Sergisi’nde el emeği ...
Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi
YEREL HABERLER Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi
Ruhat Çetinkaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ruhat Çetinkaya hayatını kaybetti
Birbirinden sevimli hayvanlar festivalin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Birbirinden sevimli hayvanlar festivalin gözdesi oldu
Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu
YEREL HABERLER Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Aşı olmayı reddeden gebeler yoğun bakımda yatıyor "Bebeğime bir şey olacak" korkusu ile aşı yaptırmayan anne adayları yoğun bakıma düşüyor Prof. Dr. Özkaya: “Hastaneler gebelerle ve doğum yapmış ciddi kovid hastalarıyla dolu maalesef”
YEREL HABERLER Aşı olmayı reddeden gebeler yoğun bakımda ...
Vezirköprü'de belediyeyi taşlama eylemine 6 tutuklama, 18 adli kontrol
YEREL HABERLER Vezirköprü'de belediyeyi taşlama eylemine 6 ...
Çakallar manda yavrusunu yaraladı
YEREL HABERLER Çakallar manda yavrusunu yaraladı
Ahşabın metale direnci Ahşap beşikler, yeni nesil beşiklere direniyor
YEREL HABERLER Ahşabın metale direnci Ahşap beşikler, yeni nesil ...
Tezgahlarda istavrit bolluğu sürerken gözler hamside
YEREL HABERLER Tezgahlarda istavrit bolluğu sürerken gözler hamside
Samsun 2. doz aşılamada ortada ada gibi kaldı Karadeniz'de 2. doz aşılamada en yüksek il Amasya, en düşük il ise Bayburt oldu
YEREL HABERLER Samsun 2. doz aşılamada ortada ada gibi ...
Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 46 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 46 kilo ...
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin ...
Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı
2 bin 226 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin 226 uyuşturucu hapla yakalandı
Canik’ten Diyadin’e ‘kardeşlik köprüsü’
YEREL HABERLER Canik’ten Diyadin’e ‘kardeşlik köprüsü’
Başkan Kılıç'tan Bafra’nın gururlarına altın
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan Bafra’nın gururlarına altın
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı
7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin 698 TL ceza
YEREL HABERLER 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.