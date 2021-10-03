Minibüste oturan arkadaşlara tüfekli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da park halindeki minibüste otururken, kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Hakan Ateş (18) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüste oturan 4 arkadaş, aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda saçmaların hedefi olan gruptaki 3 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Hakan Ateş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayda yaraşanan Şükrü K. (19) ile Batuhan E.'nin (19) tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganı tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-10-03 11:38:16



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