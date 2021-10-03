Roket takımı görücüye çıktı Samsun'da gelecek seneki TEKNOFEST için kollar sıvandı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) gelecek yıl Samsun’da yapılacağının açıklanmasının ardından Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tanıtım çalışmalarına başladı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın TEKNOFEST 2022’nin Samsun’da yapılacağını açıklaması tüm şehirde büyük memnuniyetle karşılanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü festivalin tanıtımı için şimdiden kolları sıvadı. TEKNOFEST'in Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıç şehri Samsun'da düzenlenecek olması nedeniyle şehrin belirli noktalarında tanıtım çalışmalarına başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilk etkinliğini Atakum ilçesindeki Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde (AVM) gerçekleştirdi. Müdürlük, festivalde roket yarışmasında orta irtifa kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı için bir tanıtım standı açtı.



Kasapoğlu: “Vakit kaybetmek yok”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu, "TEKNOFEST'in Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olmasının gururunu yaşıyoruz. Bunun için hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. İlk olarak şehrin belirli yerlerinde tanıtım stantları açıyoruz. Yeşilyurt AVM'de açtığımız ve şampiyon Roket Takımı üyelerimizin roketlerini sergilediğimiz standımıza ilk günden büyük ilgi gösterilmesi, hepimizi son derece mutlu etti" dedi.

Kasapoğlu, standa ilgi gösterilmesinin Samsunluların TEKNOFEST heyecanını şimdiden yaşadığının göstergesi olduğunu belirterek, "Yeşilyurt AVM Genel Müdürü Neslihan Yavuz Apak'a TEKNOFEST 2022'nin tanıtımı için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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