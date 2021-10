Sahipsiz can dostlar için 15 yeni kabul merkezi oluşturuldu 600 köpek ve 350 kediye ev sahipliği yapılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde kısırlaştırma öncesi ve sonrası olmak üzere 15 adet yeni kabul merkezi oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de yaşam alanlarının standartlarını yükseltiyoruz" dedi.

Sokakta yaşayan can dostların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, beslenme ve tedavi ihtiyaçları bulunan hayvanlara kucak açıyor. Çalışmalarını her geçen gün artıran merkez sokak hayvanlarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla mevcut şartlarını da iyileştirdi. Ameliyathane, muayene odası, röntgen ve laboratuvar bölümleri gibi birçok alanda iyileştirme yapıldı. Kısırlaştırma öncesi ve sonrası olmak üzere 15 adet kabul merkezi inşa edildi.



Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı merkezi

Mevcut durum ile Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Hayvan Bakım Merkezi'ne sahip olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Merkezimizde kendi personellerimiz ve imkanlarımızla yenileme çalışmaları yaptık. Mevcut şartlarımızı daha da iyileştirdik. Çalışmalar kapsamında ameliyathaneler, muayene odası, röntgen ve laboratuvar bölümleri gibi çok daha fazla alanda iyileştirme çalışması yapıldı. Böylesine donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de hayat standartlarını yükseltiyoruz" diye konuştu.

Başkan Demir, "Merkezimizde 13.00 ve 16.00 saatleri arasında kedi köpek sahiplendirmesi yapıyoruz. Can dostlara sahip olmak isteyen tüm hayvan severlerimize diyoruz ki, satın almayın sahiplenin" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de, "Bakım merkezimizde 15 adet yeni kabul merkezi inşa ettik. Bunun yanında daha steril ve daha sağlıklı ortamlarda hayvanlarımızın tedavilerinin sağlanmaları adına merkezimizin kapasitesini geliştirdik. 10 veteriner hekim, 4 teknisyen eşliğinde kabul merkezlerimizde hayvanların kısırlaştırılması yapılacak. Bu merkezlerimiz tamamen hayvanların konforunu sağlayarak kısırlaştırma sonrasında rehabilite süreçlerinin hızlıca bitmesini sağlıyor. Ayrıca soğuk havadan etkilenmemeleri için çatı kısımları yapıldı. Rahat yatmaları için altlık zeminler konuldu" ifadelerini kullandı.



Kısırlaştırma öncesi ve sonrası bölümler yapıldı

17 ilçe belediyesinden hayvanların kısırlaştırma için buraya getirildiğini anlatan Daire Başkanı Tulumen, "Biz de bu kabinlerde kısırlaştırma öncesi ve sonrası olarak hayvanları muhafaza ediyoruz. Operasyon öncesi onları bakıma alıyoruz. Zayıf olanları daha çok güçlendirip operasyona hazır hale getiriyoruz. Zaten kondisyonu yüksek ise bir iki gün içerisinde kısırlaştırmaya alıyoruz. Tedavilerinin ardından da alındıkları ilçe belediyesine teslim ediliyor. Ayrıca merkezin içerisinde kedi kasabası da mevcut. Kısa bir süre sonra pandemi şartlarının iyileşmesi ile birlikte kedi kasabasını halkın ziyaretine açacağız" sözlerine yer verdi.

Bakım Merkezi'nde halen 600 köpek ve 350 kediye ev sahipliği yapılıyor.

