Kadın bandocular ilk kez Samsunspor için çaldı

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– 32 kadından oluşan bando takımı, ilk gösterisini Samsunspor – Ümraniyespor maçında tribünde yaptı.

Atakum Kent Konseyi Cumhuriyet Kadın Bando Takımı, 1,5 yıl önce kuruldu. Başkan Neşe Kangüleç önderliğinde eğitim alan 32 kadın oluşturdukları bando takımının ilk gösterisini Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda yaptı. Samsunspor’un kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yaptırdığı ve üzerinde 15 farklı dilde, “Kadına şiddete hayır” yazan mor formayı giden bandocu kadınların performansı büyük beğeni topladı.

Kadınlardan oluşan bando takımının daha sonraki maçlarda da tribünde olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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