TFF 1. Lig: Samsunspor 1 - Ümraniyespor: 1

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TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 11 berabere kaldı.

Samsunspor karşılaşmaya üzerinde 15 farklı dilde, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı mor formayla çıktı.



Maçtan dakikalar

18. dakikada Melih Okutan’ın ortasına kafayı vuran Tomane’nin şutu az farkla auta gitti.

22. dakikada Uzun gönderilen topla buluşan Ümraniyespor’da Del Vale’nin şutu kaleci Aykut’ta kaldı.

41. dakikada Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra’nın şutu üstten auta çıktı.

45. dakikada Osman’ın ortasında Yasin kafayla topu içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen’in şutu az farkla auta çıktı.

59. dakikada Camara’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kartal’ın şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada Ali Ülgen’in ortasına iyi yükselen Yasin’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Melih’in sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan Kılıç’ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

76. dakikada Yusuf Emre'nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Del Valle'nin şutu filelerle buluştu. 01

86. dakikada Bah'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Hasan, skoru eşitledi. 11



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Alp xx

Samsunspor: Aykut Özer xx, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Burak Yılmaz x (Berk dk. 82 x), Soner Gönül xx, Diomande x (Bah dk. 82 x), Osman Çelik xx, Hasan Kılıç xx (Cihan dk. 88 ?), Melih Okutan x (Fofana dk. 68 x), Yasin Öztekin xx, Tomane xx

Yedekler: Nurullah, Yunus Emre, Alaaddin, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac x, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu x (Yusuf Emre dk. 59 x), Kartal Yılmaz x (Faruk Can dk. 88 ?), Oğuz Gürbulak xx (Muammer dk. 88 ?), Onur Ayık x (Kehinde dk. 70 x), Del Valle xx (Mırsic dk. 88 ?), Camara xx

Yedekler: Anıl, Mustafa Eser, Yunus Emre, Mustafa Can, Emre

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Hasan (dk. 86 pen.) (Samsunspor), Del Valle (dk. 76) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Glumac (dk. 84) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Diomande, Hasan (Samsunspor), Onur, Mrsic, Vrsajevic (Ümraniyespor)

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